Le QI basket de James Harden a bluffé Kenny Atkinson

« Je sais que ce n’était pas le résultat idéal, mais on est tombés sur un os. On aurait pu mieux jouer, mais on a passé un cap. On a progressé. » Pour Kenny Atkinson et les Cavs, cet « os » s’est matérialisé sous les traits des Knicks, vainqueurs de la conférence Est, puis des Finales NBA.

Malgré le revers concédé face aux futurs champions NBA, le technicien de l’Ohio retient le positif pour une formation qui n’avait plus atteint la finale de conférence depuis l’ère LeBron James, et qui restait sur deux éliminations de suite au second tour des playoffs.

Reste à savoir dans quelle mesure le transfert de début février entre Darius Garland et James Harden a pesé dans ce cap franchi. Un changement de casting qui allait pousser les Cavs à revoir leurs plans de jeu. « Comment faire fonctionner tout ça en deux mois et demi ? », s’est ainsi interrogé Kenny Atkinson.

« Ce qui a changé cette équation, c’est le QI basket et le talent de James Harden. Et je sais depuis toujours que James est un système à lui tout seul. Mais c’était plutôt le fait qu’il ait connu tellement de scénarios différents en NBA et dans sa carrière », juge le coach en faisant référence à cette déclaration qui colle à la peau du barbu.

« L’adaptation la plus rapide que j’aie jamais vue chez un joueur »

Depuis qu’il a quitté les Rockets, où il était l’option n°1 absolue, James Harden a vu son rôle évoluer pour se poser davantage en lieutenant : de Kevin Durant aux Nets, de Joel Embiid à Philadelphie ou de Kawhi Leonard aux Clippers. À Cleveland, le gaucher a dû trouver un nouvel équilibre aux côtés du leader en place, Donovan Mitchell.

Résultat ? « Probablement l’adaptation la plus rapide que j’aie jamais vue chez un joueur », tranche Kenny Atkinson, en précisant : « Il a démarré au quart de tour, il lui a fallu une semaine avant de connaître tous les systèmes, de connaître nos concepts. Peut-être qu’avec un joueur différent, l’ajustement aurait été un peu plus difficile. Il a donc rendu notre travail de coachs tellement plus facile. »

Pour le coach, pareille intégration de son meneur de jeu est la preuve que celui-ci pourrait s’adapter à n’importe quelle configuration. « Je plaisante toujours en disant qu’il pourrait peut-être briller dans l’attaque de Princeton ou dans un système de double poste bas. Je ne pense pas qu’il existe un système capable de ralentir James Harden. Il est si talentueux, mais aussi si cérébral. Donc, cela a rendu la transition beaucoup plus facile. »

Insuffisant toutefois pour que les Cavs aillent au bout, alors que James Harden a alterné le bon et le moins bon.

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 22:52 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 26:42 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.1 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31:23 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38:16 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38:02 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 36:48 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38:07 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 37:13 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 HOU 72 35:26 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.3 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 36:45 44.2 36.8 87.9 0.8 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 36:31 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 HOU 8 36:15 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2020-21 BKN 36 36:38 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2021-22 BKN 44 36:59 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 PHI 21 37:43 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.0 2022-23 PHI 58 36:49 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34:18 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 2024-25 LAC 79 35:18 41.0 35.2 87.4 0.7 5.1 5.8 8.7 2.1 1.5 4.3 0.7 22.8 2025-26 CLE 26 33:48 46.6 43.5 84.0 0.5 4.3 4.8 7.7 2.1 0.8 3.2 0.5 20.5 2025-26 LAC 44 35:26 41.9 34.7 90.1 0.6 4.2 4.8 8.1 1.9 1.3 3.7 0.4 25.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.