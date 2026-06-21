Doc Rivers : « James Harden ne laisse pas assez de place aux autres »

Jalen Brunson a-t-il déjà dépassé James Harden dans la hiérarchie historique des meneurs/arrières NBA ? La question a été posée par Bill Simmons à Doc Rivers, dans son dernier podcast. Et l’ancien entraîneur des Sixers, qui a dirigé James Harden à Philadelphie, n’a pas balayé le débat.
« C’est la réponse que tout le monde devrait utiliser », a-t-il lâché, alors que Bill Simmons avait expliqué qu’il n’était pas certain que les Knicks auraient été champions avec le Harden de ses meilleures années à la place de Jalen Brunson. Même si Doc Rivers a tenu à rappeler le respect qu’il garde pour son ancien joueur.
« James est un joueur phénoménal », insiste-t-il. « Il est dans mon Top 50. » Sauf que ce n’est pas forcément pour ses talents de scoreur. « La meilleure partie de son jeu, c’est la création », poursuit ainsi Doc Rivers. « Je pense qu’il a une vision aussi bonne que n’importe qui parmi ceux que j’ai vus, à part Rondo et Chris Paul. »
Le problème, selon lui, vient donc moins du talent que de la manière dont James Harden a longtemps hiérarchisé ses forces, en privilégiant son scoring à sa création. « Il pouvait aussi scorer, et il aimait dribbler, il aimait garder le ballon », résume le coach. « James ne laisse pas assez de place aux autres pour briller. »
Pas une question de jalousie
La formule est dure, mais Doc Rivers assure qu’il ne s’agit pas d’un procès d’intention. « Je ne pense pas que ce soit une question de jalousie. Vraiment pas. Je pense juste que c’est sa façon de jouer. » Ce que James Harden avait lui-même assumée à son arrivée aux Clippers, avec cette phrase devenue célèbre : « Je suis un système. »
Doc Rivers reprend l’idée, mais considère tout de même qu’elle a de sérieuses limites. « Comme il l’a dit, il est un système. Mais ce système, pour moi, n’est pas la façon de gagner. »
L’exemple le plus parlant reste son passage à Philadelphie. Dans la première partie de saison, Doc Rivers estime avoir vu la version la plus utile de James Harden. « Il s’est sacrifié pour l’équipe », se souvient-il. « Il jouait un basket incroyable et je pensais qu’il n’y avait personne de meilleur que nous. »
Puis l’équilibre s’est progressivement fissuré. « Ensuite, ça a un peu changé. Il voulait revenir en arrière. On pouvait le voir petit à petit : il était mal à l’aise dans ce rôle. »
Le technicien n’oublie pas pour autant les qualités moins souvent associées à James Harden. « Ce que j’aimais chez ce gars, c’est qu’il bossait tous les jours », ajoute-t-il. « James Harden aime jouer au basket. » Avant de conclure, en forme de vraie question : « Il y a du bon là-dedans. Le mauvais côté, c’est : peut-on gagner ainsi ? »
|James Harden
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2009-10
|OKC
|76
|22:52
|40.3
|37.5
|80.8
|0.6
|2.6
|3.2
|1.8
|2.6
|1.1
|1.4
|0.3
|9.9
|2010-11
|OKC
|82
|26:42
|43.6
|34.9
|84.3
|0.5
|2.6
|3.1
|2.1
|2.5
|1.1
|1.3
|0.3
|12.2
|2011-12
|OKC
|62
|31:23
|49.1
|39.0
|84.6
|0.5
|3.6
|4.1
|3.7
|2.4
|1.0
|2.2
|0.2
|16.8
|2012-13
|HOU
|78
|38:16
|43.8
|36.8
|85.1
|0.8
|4.1
|4.9
|5.8
|2.3
|1.8
|3.8
|0.5
|25.9
|2013-14
|HOU
|73
|38:02
|45.6
|36.6
|86.6
|0.8
|3.9
|4.7
|6.1
|2.4
|1.6
|3.6
|0.4
|25.4
|2014-15
|HOU
|81
|36:48
|44.0
|37.5
|86.8
|0.9
|4.7
|5.7
|7.0
|2.6
|1.9
|4.0
|0.7
|27.4
|2015-16
|HOU
|82
|38:07
|43.9
|35.9
|86.0
|0.8
|5.3
|6.1
|7.5
|2.8
|1.7
|4.6
|0.6
|29.0
|2016-17
|HOU
|81
|37:13
|44.0
|34.7
|84.7
|1.2
|7.0
|8.1
|11.2
|2.7
|1.5
|5.7
|0.5
|29.1
|2017-18
|HOU
|72
|35:26
|44.9
|36.7
|85.8
|0.6
|4.8
|5.4
|8.8
|2.3
|1.8
|4.4
|0.7
|30.4
|2018-19
|HOU
|78
|36:45
|44.2
|36.8
|87.9
|0.8
|5.8
|6.6
|7.5
|3.1
|2.0
|5.0
|0.7
|36.1
|2019-20
|HOU
|68
|36:31
|44.4
|35.5
|86.5
|1.0
|5.5
|6.6
|7.5
|3.3
|1.8
|4.5
|0.9
|34.3
|2020-21
|HOU
|8
|36:15
|44.4
|34.7
|88.3
|0.6
|4.5
|5.1
|10.4
|1.8
|0.9
|4.3
|0.8
|24.8
|2020-21
|BKN
|36
|36:38
|47.1
|36.6
|85.6
|0.8
|7.7
|8.5
|10.9
|2.4
|1.3
|4.0
|0.8
|24.6
|2021-22
|BKN
|44
|36:59
|41.4
|33.2
|86.9
|1.0
|7.0
|8.0
|10.2
|2.4
|1.3
|4.8
|0.7
|22.5
|2021-22
|PHI
|21
|37:43
|40.2
|32.6
|89.2
|0.6
|6.5
|7.1
|10.5
|2.3
|1.2
|3.4
|0.2
|21.0
|2022-23
|PHI
|58
|36:49
|44.1
|38.5
|86.7
|0.7
|5.4
|6.1
|10.7
|1.9
|1.2
|3.4
|0.5
|21.0
|2023-24
|LAC
|72
|34:18
|42.8
|38.1
|87.8
|0.5
|4.7
|5.1
|8.5
|1.8
|1.1
|2.6
|0.8
|16.6
|2024-25
|LAC
|79
|35:18
|41.0
|35.2
|87.4
|0.7
|5.1
|5.8
|8.7
|2.1
|1.5
|4.3
|0.7
|22.8
|2025-26
|CLE
|26
|33:48
|46.6
|43.5
|84.0
|0.5
|4.3
|4.8
|7.7
|2.1
|0.8
|3.2
|0.5
|20.5
|2025-26
|LAC
|44
|35:26
|41.9
|34.7
|90.1
|0.6
|4.2
|4.8
|8.1
|1.9
|1.3
|3.7
|0.4
|25.4
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.