Doc Rivers : « James Harden ne laisse pas assez de place aux autres »

Jalen Brunson a-t-il déjà dépassé James Harden dans la hiérarchie historique des meneurs/arrières NBA ? La question a été posée par Bill Simmons à Doc Rivers, dans son dernier podcast. Et l’ancien entraîneur des Sixers, qui a dirigé James Harden à Philadelphie, n’a pas balayé le débat.

« C’est la réponse que tout le monde devrait utiliser », a-t-il lâché, alors que Bill Simmons avait expliqué qu’il n’était pas certain que les Knicks auraient été champions avec le Harden de ses meilleures années à la place de Jalen Brunson. Même si Doc Rivers a tenu à rappeler le respect qu’il garde pour son ancien joueur.

« James est un joueur phénoménal », insiste-t-il. « Il est dans mon Top 50. » Sauf que ce n’est pas forcément pour ses talents de scoreur. « La meilleure partie de son jeu, c’est la création », poursuit ainsi Doc Rivers. « Je pense qu’il a une vision aussi bonne que n’importe qui parmi ceux que j’ai vus, à part Rondo et Chris Paul. »

Le problème, selon lui, vient donc moins du talent que de la manière dont James Harden a longtemps hiérarchisé ses forces, en privilégiant son scoring à sa création. « Il pouvait aussi scorer, et il aimait dribbler, il aimait garder le ballon », résume le coach. « James ne laisse pas assez de place aux autres pour briller. »

Pas une question de jalousie

La formule est dure, mais Doc Rivers assure qu’il ne s’agit pas d’un procès d’intention. « Je ne pense pas que ce soit une question de jalousie. Vraiment pas. Je pense juste que c’est sa façon de jouer. » Ce que James Harden avait lui-même assumée à son arrivée aux Clippers, avec cette phrase devenue célèbre : « Je suis un système. »

Doc Rivers reprend l’idée, mais considère tout de même qu’elle a de sérieuses limites. « Comme il l’a dit, il est un système. Mais ce système, pour moi, n’est pas la façon de gagner. »

L’exemple le plus parlant reste son passage à Philadelphie. Dans la première partie de saison, Doc Rivers estime avoir vu la version la plus utile de James Harden. « Il s’est sacrifié pour l’équipe », se souvient-il. « Il jouait un basket incroyable et je pensais qu’il n’y avait personne de meilleur que nous. »

Puis l’équilibre s’est progressivement fissuré. « Ensuite, ça a un peu changé. Il voulait revenir en arrière. On pouvait le voir petit à petit : il était mal à l’aise dans ce rôle. »

Le technicien n’oublie pas pour autant les qualités moins souvent associées à James Harden. « Ce que j’aimais chez ce gars, c’est qu’il bossait tous les jours », ajoute-t-il. « James Harden aime jouer au basket. » Avant de conclure, en forme de vraie question : « Il y a du bon là-dedans. Le mauvais côté, c’est : peut-on gagner ainsi ? »

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 22:52 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 26:42 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.1 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31:23 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38:16 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38:02 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 36:48 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38:07 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 37:13 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 HOU 72 35:26 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.3 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 36:45 44.2 36.8 87.9 0.8 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 36:31 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 HOU 8 36:15 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2020-21 BKN 36 36:38 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2021-22 BKN 44 36:59 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 PHI 21 37:43 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.0 2022-23 PHI 58 36:49 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34:18 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 2024-25 LAC 79 35:18 41.0 35.2 87.4 0.7 5.1 5.8 8.7 2.1 1.5 4.3 0.7 22.8 2025-26 CLE 26 33:48 46.6 43.5 84.0 0.5 4.3 4.8 7.7 2.1 0.8 3.2 0.5 20.5 2025-26 LAC 44 35:26 41.9 34.7 90.1 0.6 4.2 4.8 8.1 1.9 1.3 3.7 0.4 25.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.