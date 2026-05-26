Mention « peut mieux faire » pour James Harden qui croit en son avenir aux Cavs

« Quand on fait ce genre de transfert, dans quel but le fait-on ? Pour remporter un titre », lâchait Donovan Mitchell en février dernier, quelques jours après l’arrivée de James Harden dans l’Ohio contre Darius Garland. Quatre mois plus tard, le titre n’est pas là, mais les Cavs et leur recrue peuvent mesurer le chemin parcouru.

La franchise de l’Ohio vient de connaître sa première finale de conférence depuis 2018. C’était aussi une grande première à ce niveau de la compétition sans LeBron James depuis 1992. « On a accompli beaucoup. On échoue de peu par rapport à l’objectif. Maintenant, il y a un autre niveau à franchir. Peut-être deux. Une grande partie de cela est due au fait que c’était notre première fois ensemble », remarque Harden.

À l’issue de cette quatrième défaite concédée face aux Knicks, le barbu pointe du doigt ce manque de vécu collectif, ainsi que deux séries précédentes, face aux Raptors et aux Pistons, qui ont fatigué sa formation, contrainte de passer par le Game 7 à chaque fois. « On a eu des occasions de plier l’affaire beaucoup plus rapidement que nous ne l’avons fait. […] C’est un peu frustrant. »

Maladresse au tir et balle en main

Un sentiment mitigé donc, tant sur le plan collectif que personnel. Car Harden, auteur d’une dernière sortie à 12 points (2/8 aux tirs dont 0/6 de loin), 4 rebonds et 5 ballons perdus, a soufflé le chaud et le très froid dans cette campagne de playoffs.

« Je m’en suis plutôt bien sorti. Je ne m’évalue pas sur ma réussite au tir. L’idée était de combler les besoins, quels qu’ils soient. Et être extrêmement solide défensivement. Offensivement, offrir des tirs aux gars et se fondre dans un système qui était déjà en place. Donc, je pense avoir bien fait les choses. Évidemment, j’aurais pu être meilleur. J’ai l’impression que je pourrais toujours être meilleur », reconnaît-il.

Le gaucher regrette que son travail n’ait pas toujours payé, notamment au niveau de son tir. Le matin même de ce Game 4, il bossait dessus, « à 8 h 30 ». « Et je n’ai pas mis un seul 3-points aujourd’hui. Ça fait partie de la vie. […] Mais avec la saison que je viens de faire et mon expérience, j’essaie d’avoir un impact sur le jeu d’autres manières. Quand je ne mets pas mes tirs, on est quand même capables de gagner des matchs. »

Ces playoffs l’ont démontré. Harden, qui a par ailleurs été ciblé en défense, a terminé avec 19.2 points de moyenne, mais à seulement 41% de réussite, dont 29.9% de loin. Et série après série, ces indicateurs sont partis à la baisse. Face aux Knicks, il a fini avec 16 points à 38.9% dont 17.9% de loin…

Sans titre, il rejoint Karl Malone

On retiendra aussi ses trop nombreuses maladresses balle en main, avec quasiment autant de ballons perdus (4.7) que de passes décisives (5.5) sur ces playoffs. Contre New York, son quota de « turnovers » a même été plus important. Comment l’expliquer ? Par les difficultés liées à une intégration express ? À son association avec Donovan Mitchell qui l’a obligé à se mettre en retrait ?

« J’ai eu la chance de connaître différentes situations, différents rôles. Ces derniers mois ont donc été l’occasion d’apprendre comment m’intégrer dans une situation déjà en place, et de trouver d’autres moyens d’impacter le jeu au lieu de me retrouver dans un contexte où je suis déjà à l’aise ou qui s’est construit autour de moi », situe l’ancien MVP des Rockets, en parlant d’un « challenge » pour lui.

James Harden has now played in 191 playoff games without a championship, which is two behind Karl Malone for the most in NBA history. Those two players are tied for the most playoff wins (98) without a title. pic.twitter.com/1wYn8DbvOk — ESPN Insights (@ESPNInsights) May 26, 2026

On lui demande alors s’il souhaite rester dans l’Ohio et s’il s’attend à y être l’an prochain. Réponse : « Oui, à 100%. » On imaginait mal James Harden, qui connaît sa 4e franchise depuis 2021, dire autre chose alors que sa quête de titre est toujours d’actualité. Son nom apparaît désormais aux côtés de Karl Malone pour le plus grand nombre de victoires en playoffs sans remporter la récompense suprême.

« Je suis toujours là, toujours en vie. Je continue à avancer. Même si on a parfois envie de nous apitoyer sur notre sort ou de douter de nos parcours, il faut continuer à foncer, à bosser. […] Je suis donc plus que confiant en la personne que je suis, dans le travail que je fournis et dans mon dévouement envers ce sport. Et c’est pour ça que je joue toujours à un haut niveau. Alors, je vais continuer à pousser, encore et encore, jusqu’à ce que je ne puisse plus jouer. Et on verra bien quand cela arrivera », termine-t-il.

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 22:52 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 26:42 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.1 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31:23 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38:16 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38:02 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 36:48 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38:07 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 37:13 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 HOU 72 35:26 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.3 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 36:45 44.2 36.8 87.9 0.8 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 36:31 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 HOU 8 36:15 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2020-21 BKN 36 36:38 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2021-22 BKN 44 36:59 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 PHI 21 37:43 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.0 2022-23 PHI 58 36:49 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34:18 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 2024-25 LAC 79 35:18 41.0 35.2 87.4 0.7 5.1 5.8 8.7 2.1 1.5 4.3 0.7 22.8 2025-26 CLE 26 33:48 46.6 43.5 84.0 0.5 4.3 4.8 7.7 2.1 0.8 3.2 0.5 20.5 2025-26 LAC 44 35:26 41.9 34.7 90.1 0.6 4.2 4.8 8.1 1.9 1.3 3.7 0.4 25.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.