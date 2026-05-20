James Harden ciblé… mais pas lâché par Kenny Atkinson

Pas besoin d’être un expert tactique pour comprendre la stratégie de New York pour revenir. Dans le quatrième quart-temps et la prolongation du Game 1, les Knicks ont ainsi ciblé James Harden quasiment sur chaque action, afin de laisser Jalen Brunson attaquer le vétéran des Cavaliers. Une option assumée par Mike Brown.

« Parfois, il faut faire ce que le match dicte », explique le coach de New York. « Ils essayaient de faire la même chose avec Jalen, donc on s’est dit : ‘OK, on peut jouer à ce jeu-là’. On essaie de ne pas jouer comme ça trop souvent, mais on a un joueur capable de le faire avec Jalen. »

Les Knicks ont ainsi appelé un écran du joueur défendu par James Harden 21 fois dans le quatrième quart-temps et la prolongation, provoquant 9 isolations face à l’ancien MVP. Résultat ? 1.9 point par action !

Jalen Brunson a donc trouvé la faille quasiment à chaque fois. Auteur de 17 de ses 38 points dans le quatrième quart-temps et la prolongation, le meneur des Knicks a renversé un match que Cleveland semblait pourtant tenir.

« Tout comme nous devons trouver différentes façons de défendre Harden et Mitchell, eux doivent trouver différentes façons de défendre Jalen », poursuit Mike Brown. « Ce n’était pas un secret : on attaquait Harden. »

« Il a été l’un de nos meilleurs défenseurs »

Côté Cavaliers, Kenny Atkinson assure n’avoir jamais envisagé de sortir James Harden, même lorsque New York a insisté sur ce matchup. Son explication est simple : le problème n’était pas seulement individuel, mais collectif.

« On s’est ajustés », assure-t-il. « On a commencé à envoyer deux joueurs sur lui pour lui sortir le ballon des mains, puis à tourner derrière. James a été bon pendant la majeure partie du match. On n’a simplement pas été bons défensivement, de façon générale, dans le quatrième quart-temps. »

Interrogé sur l’idée de sortir son meneur sur certaines possessions défensives, le coach de Cleveland coupe court.

« Non. Il a été l’un de nos meilleurs défenseurs dans ces playoffs. Je lui fais confiance : il est intelligent, il a de bonnes mains. Je n’y ai pas pensé. »

Même son de cloche offensivement, alors que les Knicks ont multiplié les prises à deux sur Harden et Mitchell.

« Ils blitzaient beaucoup. Ils ont blitzé James aussi. J’étais satisfait de la manière dont ces gars-là ont rapidement fait tourner le ballon. Quand il y a deux joueurs sur toi, tu dois donner au suivant. » Pour Kenny Atkinson, la vraie faille se situe donc ailleurs : « Le ballon est resté un peu trop dans nos mains. C’était la clé. »

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 22:52 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 26:42 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.1 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31:23 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38:16 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38:02 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 36:48 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38:07 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 37:13 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 HOU 72 35:26 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.3 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 36:45 44.2 36.8 87.9 0.8 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 36:31 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 HOU 8 36:15 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2020-21 BKN 36 36:38 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2021-22 BKN 44 36:59 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 PHI 21 37:43 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.0 2022-23 PHI 58 36:49 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34:18 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 2024-25 LAC 79 35:18 41.0 35.2 87.4 0.7 5.1 5.8 8.7 2.1 1.5 4.3 0.7 22.8 2025-26 CLE 26 33:48 46.6 43.5 84.0 0.5 4.3 4.8 7.7 2.1 0.8 3.2 0.5 20.5 2025-26 LAC 44 35:26 41.9 34.7 90.1 0.6 4.2 4.8 8.1 1.9 1.3 3.7 0.4 25.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.