Avec James Harden, les Cavaliers n’ont plus de temps à perdre

Après trois saisons et deux éliminations en demi-finale de conférence, les Cavaliers ont mis fin à l’expérience de leur « Core Four » en échangeant Darius Garland aux Clippers, pour récupérer James Harden.

C’est ce dernier qui va tenter d’accompagner Donovan Mitchell, Evan Mobley et Jarrett Allen vers les sommets. Evidemment, comme « The Beard » a fêté ses 36 ans, la fenêtre n’est plus vraiment la même dans l’Ohio…

« On voit ce qui se passe. Il y a une opportunité. C’est le moment. C’est le moment », répète ainsi Donovan Mitchell. « Dans un sens, la franchise joue le tout pour le tout. Il est temps d’y aller. Quand on fait ce choix, en tenant compte de l’âge de James et du stade de sa carrière, c’est maintenant qu’il faut agir. »

L’Est étant plus ouvert que jamais, les Cavaliers espèrent pouvoir en profiter grâce à l’ancien MVP, alors que l’équipe remonte au classement, ayant retrouvé le Top 4 de sa conférence.

« Quand on fait ce genre de transfert, dans quel but le fait-on ? Pour remporter un titre »

« Il y a clairement une énergie différente », confirme Jarrett Allen. « Tout le monde ressent une nouvelle énergie et une nouvelle conviction que nous pouvons aller encore plus loin que l’année dernière. »

Et Donovan Mitchell, qui aurait poussé les Cavaliers à bouger à la « trade deadline », est ravi des ajustements effectués par le club. Certes, Darius Garland, De’Andre Hunter et Lonzo Ball sont partis, mais l’équipe a donc obtenu James Harden, Dennis Schröder et Keon Ellis en retour. De quoi viser plus haut… à court terme ?

« J’adore la pression que cela implique. J’adore les attentes que cela suscite. Et j’adore les questions que cela soulève », conclut ainsi l’arrière. « Quand on fait ce genre de transfert, dans quel but le fait-on ? Pour remporter un titre. C’est tout simplement ça. L’organisation dit en substance : c’est le moment. Et j’adore ça. »

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 22:52 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 26:42 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.1 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31:23 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38:16 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38:02 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 36:48 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38:07 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 37:13 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 HOU 72 35:26 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.3 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 36:45 44.2 36.8 87.9 0.8 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 36:31 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 HOU 8 36:15 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2020-21 BKN 36 36:38 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2021-22 BKN 44 36:59 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 PHI 21 37:43 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.0 2022-23 PHI 58 36:49 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34:18 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 2024-25 LAC 79 35:18 41.0 35.2 87.4 0.7 5.1 5.8 8.7 2.1 1.5 4.3 0.7 22.8 2025-26 CLE 2 34:00 48.3 46.7 100.0 1.5 4.5 6.0 7.5 2.0 0.5 2.5 1.5 22.5 2025-26 LAC 44 35:26 41.9 34.7 90.1 0.6 4.2 4.8 8.1 1.9 1.3 3.7 0.4 25.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.