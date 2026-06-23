Jason Collins honoré à titre posthume aux ESPYS

Un hommage posthume pour Jason Collins. Le 15 juillet, les ESPYS remettront le prix Arthur Ashe du courage à l’ancien pivot, afin de saluer son rôle dans la visibilité de la communauté LGBTQ+ dans le sport professionnel.

L’ancien intérieur avait marqué l’histoire en 2013 en devenant le premier joueur NBA encore en activité à faire publiquement son coming out, avant de devenir un pionnier de l’inclusion et un ambassadeur pour la ligue. Le pivot, qui a joué 13 ans dans la Grande Ligue, est décédé le 12 mai à l’âge de 47 ans après un cancer du cerveau.

Avant son décès, Jason Collins avait partagé publiquement son combat contre la maladie et s’était exprimé ouvertement sur son pronostic, dans l’espoir de faire progresser la compréhension du cancer et d’aider d’autres personnes confrontées à des diagnostics similaires.

Le prix Arthur Ashe est décerné à une personne qui a fait bouger les lignes au-delà du terrain de jeu en se battant pour ses convictions. Cette distinction sera acceptée par le frère jumeau de Jason Collins, Jarron.

« C’est un moment à la fois douloureux et précieux d’accepter le prix Arthur Ashe du courage au nom de mon frère, en célébrant un héritage de visibilité, de force et d’amour qui perdurera à jamais », a déclaré Jarron Collins.

Parmi les anciens lauréats de ce prix figurent les victimes d’abus sexuels de la fédération américaine de gymnastique, l’équipe nationale féminine de football des États-Unis, l’ancien joueur de NFL Steve Gleason, ainsi qu’Oscar Robertson. Sans oublier Kevin Love pour son engagement autour de la santé mentale des joueurs.