Jason Collins emporté par son cancer du cerveau, à 47 ans

Quelques heures après Brandon Clarke, la grande famille de la NBA a perdu un autre de ses membres : Jason Collins. Il luttait depuis plusieurs mois contre un glioblastome de stade 4, l’une des formes les plus agressives du cancer du cerveau, qui l’emporte finalement à 47 ans.

Premier athlète en activité à avoir ouvertement assumé son homosexualité dans un sport majeur américain, le frère jumeau de Jarron Collins occupait un rôle d’ambassadeur pour son sport depuis une décennie. Sa dernière apparition publique remonte au mois de février, puisque des traitements expérimentaux suivis à Singapour lui avaient permis d’assister au All-Star Weekend.

« Notre époux, fils, frère et oncle bien-aimé s’est éteint après un long et vaillant combat contre un glioblastome », a annoncé sa famille dans un communiqué. « Jason a changé des vies de manière inattendue et a été une source d’inspiration pour tous ceux qui le connaissaient, ainsi que pour ceux qui l’admiraient de loin. Nous sommes reconnaissants de l’élan d’amour et des prières reçus lors des huit derniers mois, ainsi que pour les incroyables soins médicaux dont il a bénéficié des médecins et infirmiers. Il manquera cruellement à notre famille. »

Deux apparitions en finale NBA

Retraité depuis 2014, après quatre ans à l’université (Stanford) et treize ans en NBA (New Jersey, Memphis, Minnesota, Atlanta, Boston, Washington, Brooklyn), Jason Collins aura notamment atteint (et perdu) les Finals à deux reprises avec les Nets, en 2002 puis 2003. C’est justement chez les Nets qu’il a achevé sa carrière, sous les ordres de son ancien coéquipier Jason Kidd.

Dans un communiqué, Adam Silver a mis en avant l’influence sociétale du 18e choix de la Draft 2001 : « L’impact et l’influence de Jason se sont étendus au-delà du basket, car il a aidé à rendre la NBA, la WNBA et le monde du sport en général plus inclusives et plus accueillantes pour les générations futures. […] On se souviendra de Jason pour avoir brisé des barrières, mais aussi pour la gentillesse et l’humanité qui ont défini sa vie et touché tant de personnes. »

Emporté par son cancer du cerveau, qu’il comparait en novembre à un duel face à Shaquille O’Neal « prime », Jason Collins laisse derrière lui son époux Brunson Green, son frère jumeau Jarron et ses parents. Déjouant les pronostics initiaux des médecins, qui ne lui donnaient que quelques semaines à vivre sans traitement, mais étant incapable de mener à bien les dernières étapes de son protocole face à l’avancée trop rapide de la maladie.