Jason Collins en lutte face à une tumeur au cerveau

Voilà désormais plus de dix ans que Jason Collins a quitté les terrains NBA. Premier athlète en activité à avoir ouvertement assumé son homosexualité dans un sport majeur américain, le frère jumeau de Jarron était devenu un symbole pour la communauté gay aux Etats-Unis.

Mais à présent, l'ancien joueur des Nets et des Hawks doit mener un tout autre combat.

« Jason Collins, qui a évolué en NBA pendant 13 ans, suit un traitement contre une tumeur au cerveau » annonce la Grande Ligue. « Jason et sa famille apprécient votre soutien et vos prières, et vous demandent de respecter leur vie privée afin qu'ils puissent se concentrer pleinement sur la santé et le bien-être de Jason. »

Désormais âgé de 46 ans, Jason Collins avait été choisi en 18e position lors de la Draft 2001, après un cursus de quatre ans à Stanford. Sélectionné par les Nets, il était ainsi la première rotation de Todd MacCulloch dans l'équipe de New Jersey qui, emmenée par Jason Kidd et Kenyon Martin, s'inclina en Finals à la fin de la saison.

« Role player » de devoir, il joua donc pendant 13 ans en NBA, pour 735 matchs disputés au final (477 comme titulaire), avec des moyennes de 3.6 points et 3.7 rebonds en 20 minutes.