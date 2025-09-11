NBA
NBA
Jason Collins en lutte face à une tumeur au cerveau

Premier sportif en activité à avoir révélé son homosexualité aux États-Unis, Jason Collins est actuellement sous traitement pour lutter face à une tumeur au cerveau.

Jason CollinsVoilà désormais plus de dix ans que Jason Collins a quitté les terrains NBA. Premier athlète en activité à avoir ouvertement assumé son homosexualité dans un sport majeur américain, le frère jumeau de Jarron était devenu un symbole pour la communauté gay aux Etats-Unis.

Mais à présent, l'ancien joueur des Nets et des Hawks doit mener un tout autre combat.

« Jason Collins, qui a évolué en NBA pendant 13 ans, suit un traitement contre une tumeur au cerveau » annonce la Grande Ligue. « Jason et sa famille apprécient votre soutien et vos prières, et vous demandent de respecter leur vie privée afin qu'ils puissent se concentrer pleinement sur la santé et le bien-être de Jason. »

Désormais âgé de 46 ans, Jason Collins avait été choisi en 18e position lors de la Draft 2001, après un cursus de quatre ans à Stanford. Sélectionné par les Nets, il était ainsi la première rotation de Todd MacCulloch dans l'équipe de New Jersey qui, emmenée par Jason Kidd et Kenyon Martin, s'inclina en Finals à la fin de la saison.

« Role player » de devoir, il joua donc pendant 13 ans en NBA, pour 735 matchs disputés au final (477 comme titulaire), avec des moyennes de 3.6 points et 3.7 rebonds en 20 minutes.

Par Dimitri Kucharczyk
