Les Blazers désormais tournés vers Anthony Davis ?

Même s’ils n’ont toujours pas de coach, les Blazers agitent les rumeurs. Ils ont voulu se placer sur Giannis Antetokounmpo mais n’ont pas fait le poids devant les offres de Boston et surtout Miami, qui a finalement récupéré le Grec. Le nom de Jaylen Brown revient aussi avec insistance du côté de l’Oregon.

Un autre nom circule également : celui d’Anthony Davis. Déjà évoqué en mai, l’intérieur des Wizards faisait figure de plan B si Giannis ne venait pas. Nous y sommes, et c’est ce que confirme Jake Fischer. Notre confrère croit savoir que les Blazers sont désormais tournés vers l’ancien joueur des Lakers.

Même si Washington est rassuré par la motivation d’Anthony Davis pour la saison à venir, il n’est pas encore certain qu’il fasse de vieux os dans la capitale. Il est fragile physiquement et les dernières années ont surtout rappelé qu’un projet construit autour de lui comportait une part de risque. Sans oublier qu’il est potentiellement libre en 2027, et qu’il ne voudra peut-être pas rester chez les Wizards s’il estime l’équipe trop loin du titre.

Bref, il peut encore se passer beaucoup de choses et Portland aimerait en profiter, en s’affichant comme un candidat crédible si les Wizards décidaient de transférer « AD », ce qui n’est pas la tendance officielle pour l’instant.

Les Blazers gardent également le nom de Jaylen Brown en tête, puisque ce dernier sait désormais que les Celtics étaient prêts à se séparer de lui pour récupérer Giannis Antetokounmpo.

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NO 64 28:51 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NO 67 35:12 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NO 68 36:06 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NO 61 35:29 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NO 75 37:11 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NO 75 36:22 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NO 56 33:02 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34:22 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32:17 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35:06 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34:00 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 35:32 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 DAL 9 29:33 46.1 23.3 68.8 1.7 8.4 10.1 4.4 1.8 0.6 2.2 2.2 20.0 2024-25 LAL 42 34:17 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 2025-26 DAL 20 31:18 50.6 27.0 72.8 3.1 8.0 11.1 2.8 2.1 1.1 2.1 1.7 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.