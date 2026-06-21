Draft 2026 | Keaton Wagler et Mikel Brown Jr. déjà assurés d’être sélectionnés en 5e et 6e position ?

À 48 heures de la Draft 2026, plusieurs indices semblent confirmer que le Top 7 est désormais quasiment figé. Selon Jake Fischer, Keaton Wagler et Mikel Brown Jr. ont tous les deux annulé leur visite prévue chez les Kings, détenteurs du 7e choix de la Draft. Un détail qui n’en est peut-être pas un.

L’annulation de ces workouts pourrait être le signe que Keaton Wagler et Mikel Brown Jr. ont reçu des garanties ou, à minima, des indications suffisamment rassurantes pour ne plus avoir besoin de convaincre Sacramento.

Si Keaton Wagler pourrait encore effectuer une dernière visite chez les Nets avant la Draft, Mikel Brown Jr. a déjà effectué un essai pour la franchise new-yorkaise. Selon Jake Fischer, Brooklyn apprécierait particulièrement le meneur issu de Louisville.

Les Nets possèdent le sixième choix, tandis que les Clippers sélectionneront juste avant, en cinquième position. De quoi alimenter les spéculations autour d’un scénario de plus en plus crédible : Keaton Wagler et Mikel Brown Jr. seraient assurés de ne pas glisser au-delà des six premières places.

Reste désormais à savoir lequel des deux sera appelé en premier. Plusieurs observateurs imaginent Keaton Wagler rejoindre les Clippers car son profil est très complémentaire de celui de Darius Garland, et qu’il a marqué des points lors de leur essai commun à Los Angeles. Ce qui signifierait que Mikel Brown Jr. pourrait prendre la direction de Brooklyn, où l’on est donc prêt à sélectionner un nouveau meneur de jeu.

Si cette tendance se confirme, le Top 6 pourrait donc être composé de Darryn Peterson, d’AJ Dybantsa, de Cam Boozer, de Caleb Wilson, puis du duo Wagler-Brown dans un ordre qui reste encore à déterminer. Pour la 7e place, les Kings auraient alors le choix entre Darius Acuff Jr. et Kingston Flemings. Les deux ont effectué un essai devant les dirigeants de Sacramento, et c’est le meneur d’Arkansas qui tient la corde.