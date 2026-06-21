Draft 2026 | Caleb Wilson s’imagine très bien aux Bulls

À quelques jours de la Draft NBA 2026, un joueur continue de faire débat parmi les scouts et les GM : Caleb Wilson. Annoncé dans le Top 5 et régulièrement associé aux Bulls avec leur 4e choix, l’ailier fort de North Carolina pourrait bien posséder le plus gros potentiel de toute cette cuvée.

Si AJ Dybantsa, Darryn Peterson et Cam Boozer monopolisent les trois premières places des « Mock Draft », plusieurs observateurs estiment que Caleb Wilson pourrait être celui qui deviendra le meilleur joueur du groupe à long terme. « Dans beaucoup d’autres Drafts, il pourrait être numéro 2, voire numéro 1 », estime ainsi Paul Biancardi, le responsable du scouting chez ESPN, qui le compare à une autre ancienne gloire de North Carolina. « Il me rappelle James Worthy par certains aspects de son jeu. »

Même son de cloche chez Jay Bilas, autre analyste phare d’ESPN, qui considère Caleb Wilson comme « probablement l’athlète le plus dynamique de cette Draft ».

Avant qu’une blessure au pouce droit ne mette un terme prématuré à sa saison, il compilait 22.8 points et 10.8 rebonds de moyenne. Son profil physique intrigue également les scouts. Avec ses 2m08, une envergure de 2m13 et une belle détente verticale, il possède les qualités athlétiques recherchées dans la NBA moderne.

Chicago en ligne de mire

Malgré les projections flatteuses, l’intéressé refuse de se focaliser sur sa position à la Draft. « Je mérite d’être choisi là où je serai choisi », explique-t-il. « Peu importe la franchise qui me sélectionnera, j’aurai un impact positif. Je serai un élément important d’une équipe qui gagne. »

Selon ESPN et les différents médias US, les Bulls seraient donc les favoris pour sélectionner Caleb Wilson avec le quatrième choix. Une perspective qui enthousiasme le natif d’Atlanta : « J’adorerais rejoindre Chicago. Je pense pouvoir apporter beaucoup d’énergie, de leadership et de personnalité à cette équipe. Mais honnêtement, être drafté par n’importe quelle franchise NBA serait un rêve devenu réalité. »

Après une saison conclue sur un bilan de seulement 31 victoires pour 51 défaites, les Bulls cherchent à pleinement lancer leur reconstruction. Le profil polyvalent de Caleb Wilson pourrait parfaitement correspondre à leurs besoins, et il pourrait être complémentaire à Matas Buzelis, qui a explosé la saison passée.

Sur les traces d’OG Anunoby

Depuis des semaines, Caleb Wilson prépare la Draft à Los Angeles. Son objectif : développer un jeu plus complet.

« Je travaille énormément mon tir, mon dribble, ma condition physique et ma capacité à encaisser les contacts » confie-t-il avant d’évoquer l’un de ses joueurs préférés, OG Anunoby. « Nous avons quelques similitudes. Il joue de manière très intelligente. C’est un joueur que j’apprécie énormément. »

Là où Caleb Wilson intrigue le plus, c’est dans sa conviction de n’avoir montré qu’une petite partie de son arsenal à North Carolina. « Je n’ai pas vraiment pu montrer tout ce que je sais faire. Je remplissais surtout le rôle dont l’équipe avait besoin pour gagner. Mais il y a encore beaucoup de choses que les gens n’ont pas vues » promet-il.