Draft 2026 | Draymond Green présent aux essais de Brayden Burries et Hannes Steinbach

À quelques jours de la Draft , les Warriors poursuivent leur série de « workouts » avec plusieurs prospects parmi les plus surveillés de cette cuvée. Jeudi, Golden State a notamment accueilli trois profils très différents susceptibles d’être choisis avec leur 11e choix : le meneur/arrière d’Arizona Brayden Burries, le combo-guard d’Alabama Labaron Philon Jr. et l’intérieur de Washington Hannes Steinbach. Draymond Green était présent pour cette séance.

Parmi eux, Brayden Burries est sans doute le nom le plus régulièrement associé aux Warriors depuis plusieurs semaines. Polyvalent et doté d’un gabarit intéressant pour évoluer aux côtés de Stephen Curry, l’arrière musculeux apporterait davantage de taille au backcourt californien. Lors du Draft Combine, il a également confirmé sa réputation de shooteur fiable, après avoir converti 39,1 % de ses tentatives à 3-points lors de sa saison freshman à Arizona.

« Ça fait du bien d’être de retour ici. J’ai de la famille dans la région. C’est toujours agréable de revenir près de chez soi », a déclaré Burries. « Je pense pouvoir m’intégrer immédiatement, apprendre de vétérans comme Steph Curry et Draymond Green, jouer à leurs côtés et les aider. »

Labaron Philon Jr. présente un profil différent mais tout aussi séduisant. Plus explosif balle en main, le joueur d’Alabama se distingue surtout par sa capacité à créer son propre tir et à mettre la pression sur les défenses grâce à son dribble. Auteur de 22 points de moyenne lors de sa saison sophomore, il offre un potentiel offensif important. Son principal point faible reste toutefois son gabarit plus modeste : 1m88 pour 84 kg. Mais Jalen Brunson a prouvé que ce n’était pas un handicap chez les pros.

« Tout le monde essaie de suivre Curry partout sur le terrain et il attire énormément l’attention. Moi, je pourrais le soulager en attaquant le cercle et en créant ma propre gravité offensive », a réagi Philon.

À l’intérieur, Hannes Steinbach apparaît comme l’un des meilleurs rebondeurs de cette promotion. Ce freshman de 2m08 tournait à 11.8 rebonds par rencontre la saison passée, soit la meilleure moyenne du pays. Réputé pour la qualité de ses mains et sa compréhension du jeu, l’Allemand intrigue également par ses qualités de passeur, malgré une moyenne relativement modeste de 1,6 passe décisive, et sa capacité à contrer (1.2 contre en moyenne).

« Draymond Green est un défenseur exceptionnel. Jouer avec lui serait formidable pour moi », a reconnu l’Allemand, qui a cherché pendant son essai à prouver qu’il pouvait s’écarter du cercle.