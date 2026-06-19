Des tests qui entretiennent le flou autour de Yaxel Lendeborg

Joueur complet, dur au mal et déjà prêt à aider une équipe NBA, avec en plus un titre NCAA remporté au printemps, Yaxel Lendeborg (2m06, 104 kg) semble avoir le profil idéal pour la Draft. Son invitation pour être dans la « Green Room » le 23 juin confirmant tout cela.

Avec un petit bémol néanmoins : son âge avancé puisqu’il a 23 ans. Là où ses camarades de Draft ont entre trois et cinq ans de moins. De plus, comme l’indique The Athletic, ses essais en marge de l’événement de la semaine prochaine n’ont pas été excellents.

En effet, l’ancien de Michigan est blessé à la cheville, ce qui n’est pas l’idéal pour se montrer. Ensuite, Yaxel Lendeborg a un caractère visiblement bien trempé, ayant peu de filtre et se caractérisant par sa franchise. Ce qui, pour un futur rookie, pourrait freiner les ardeurs de plusieurs dirigeants.

Même si cela peut aussi être une force pour un jeune joueur, qui s’est notamment fait remarquer pour sa patience et son éthique de travail. Après deux saisons au niveau universitaire, l’intérieur n’était visiblement pas un gros bosseur mais il est monté d’un cran en arrivant à Michigan. Il venait alors de refuser de faire le grand saut vers la Grande Ligue. En 2025, il était attendu en fin de premier tour à la Draft.

« Je ne me sentais pas assez à l’aise pour mettre un pied en NBA face à des joueurs accomplis, qui avaient de l’expérience et de bien meilleures habitudes de travail que moi », admet-il à ESPN. « Allais-je avoir de l’impact immédiatement ou allais-je surtout gâcher mon rêve ? »

Grâce au NIL, qui permet aux joueurs universitaires de percevoir des revenus, Yaxel Lendeborg a pu privilégier l’argument sportif pour affiner sa progression et ainsi ne pas se jeter en NBA par appât du gain. Une bonne nouvelle pour les joueurs mais qui ne facilite pas toujours la vie des franchises, comme les Raptors l’ont récemment expliqué.