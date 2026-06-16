Comme prévu, la NBA a envoyé une nouvelle vague d’invitations pour la « Green Room », cet espace réservé aux joueurs attendus parmi les premiers choix de la Draft. Une séance de rattrapage qui concerne six joueurs, dont les deux champions NCAA Yaxel Lendeborg et Morez Johnson. Ils rejoignent ainsi leur coéquipier, Aday Mara.

Pour établir cette liste, la NBA consulte l’ensemble des équipes et leur demande d’identifier les 25 joueurs qu’elles estiment les plus susceptibles d’être sélectionnés en premier.

Pour l’instant, il y a donc 20 noms mais la ligue devrait encore ajouter une demi-douzaine de noms d’ici le 23 juin.

Les 20 premiers invités

AJ Dybantsa (BYU)

Darryn Peterson (Kansas)

Cameron Boozer (Duke)

Caleb Wilson (North Carolina)

Keaton Wagler (Illinois)

Darius Acuff (Arkansas)

Mikel Brown (Louisville)

Kingston Flemings (Houston)

Nate Ament (Tennessee)

Aday Mara (Michigan)

Brayden Burries (Arizona)

Karim Lopez (Mexique)

Labaron Philon (Alabama)

Christian Anderson (Texas Tech)

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Yaxel Lendeborg (Michigan)

Morez Johnson (Michigan)

Hannes Steinbach (Washington)

Bennett Stirtz (Iowa)

Cameron Carr (Baylor)

Chris Cenac (Houston)