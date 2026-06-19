Bras droit de Mike Brown, Chris Jent intéresse les Blazers

Quelques minutes après le sacre de ses Knicks face aux Spurs, Mike Brown avait tenu à mettre en avant son staff, et plus particulièrement Chris Jent, qu’il a fait venir à New York lors de sa prise de fonctions.

« Il y a beaucoup de postes vacants, Chris Jent est mon premier adjoint, et je suis surpris qu’il n’ait pas encore obtenu d’entretien. C’est lui qui coordonne notre attaque. Il a une très longue expérience. Quelqu’un devrait lui donner sa chance en le recevant en entretien, parce qu’il aidera son équipe à gagner au niveau le plus élevé. »

Longtemps coach personnel de LeBron James

Selon Jake Fisher et Sean Highkin, ce pitch est arrivé aux oreilles des Blazers qui viennent de l’ajouter à leur « short list » composé de de Micah Nori (Wolves) et de Tyler Lashbrook (Celtics). Après une honnête carrière de joueur comme spécialiste du shoot à 3-points, Chris Jent s’était orienté vers une carrière dans le coaching et, depuis 20 ans, il était surtout connu pour son travail avec LeBron James chez les Cavaliers, entre 2006 et 2011.

Au sein du staff de… Mike Brown, il était le « shooting coach » personnel du quadruple champion NBA, qu’il avait finalement retrouvé chez les Lakers entre 2022 et 2024, avant de rejoindre les Hornets.

À Charlotte, il avait remporté la Summer League avant d’être recruté par les Knicks. Son ajout sur la liste de Portland confirme que la nouvelle direction des Blazers souhaite confier les rênes de son équipe à un « head coach » sans expérience… et moins cher que les profils déjà établis.

Les Blazers n’ont toujours pas nommé de successeur à Tiago Splitter, signé par les Bulls, et si la situation s’éternise, c’est parce que le nouveau propriétaire, Tim Dundon, était occupé par la fin de la saison NHL, alors que ses Carolina Hurricanes viennent de remporter la Stanley Cup. C’est le second titre de l’histoire de la franchise.