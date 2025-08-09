Chris Jent, nouveau bras droit de Mike Brown

Après de longues semaines de recherches (et de refus), les Knicks ont enfin trouvé celui qui officiera chez eux en tant que « associate head coach » au côté de Mike Brown. ESPN annonce ainsi qu'il s'agit de Chris Jent, un homme d'expérience jusqu'ici assistant à Charlotte et qui a remporté la Summer League le mois dernier.

Nouvel homme en charge de l'attaque de New York, il revient dans un endroit qu'il connaît bien, pour y avoir brièvement évolué en tant que joueur dans les années 1990. C'était en 1996/97 et il y avait même côtoyé un certain… Tom Thibodeau, alors assistant de Jeff Van Gundy.

Par la suite, Chris Jent s'était donc orienté vers une carrière dans le coaching et, depuis 2003, il fut surtout connu pour son travail avec LeBron James chez les Cavaliers, entre 2006 et 2011. Au sein du staff de… Mike Brown, puisque cet ancien spécialiste du tir à 3-points fut le « shooting coach » personnel du « King », qu'il a finalement retrouvé chez les Lakers entre 2022 et 2024, avant de rejoindre les Hornets.