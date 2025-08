Les recherches pour composer le staff de Mike Brown continuent à New York

La situation se débloque-t-elle enfin à New York ? Après l'arrivée de Brendan O’Connor, pour s'occuper de la défense, Mike Brown va peut-être enregistrer d'autres recrues pour son banc, après plusieurs refus au fil des semaines.

D'après SNY, les Knicks seraient en effet en contact avec Mike Weinar. Cet assistant travaille avec Rick Carlisle depuis plusieurs années, à Dallas comme à Indiana, et il est notamment derrière le « système NFL » mis en place chez les Pacers.

Autre nom qui circule, cette fois du côté de notre confrère Frank Isola : Chris Jent. L'assistant coach des Hornets vient de remporter la Summer League le mois dernier et serait le favori pour devenir l'homme en charge de l'attaque dans le staff de Mike Brown.

Ancien éphémère joueur NBA dans les années 1990, Chris Jent est désormais assistant depuis plus de vingt ans et fut surtout connu pour son travail avec LeBron James à Cleveland, dans les années 2000. Il fut alors le « shooting coach » du meilleur marqueur de l'histoire de la ligue, qu'il a retrouvé aux Lakers entre 2022 et 2024, avant de rejoindre Charlotte.