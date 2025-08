L’assistant Brendan O’Connor dans le staff de Mike Brown

Mike Brown cherche toujours son bras droit, qui sera chargé de la mise en place offensive de son équipe. Les Knicks ont ainsi essayé de recruter James Borrego, Jay Triano et Pablo Prigioni pour le poste. Sans succès…

En attendant, New York continue de remplir le reste de son staff. Ainsi, la presse de « Big Apple » explique que l'assistant Brendan O'Connor est sur le point d'intégrer le staff de Mike Brown. Il sera en charge de l'aspect défensif, alors qu'il est aux Clippers depuis 2013, d'abord auprès de Doc Rivers puis de Tyronn Lue.

Avant ça, il a passé une saison aux Nets, auprès de PJ Carlesimo, alors qu'il avait été assistant aux Pistons entre 2000 et 2005, pour George Irvine, Rick Carlisle puis Larry Brown. Il était donc présent lors du titre de 2004.

Il serait proche de William Wesley, le très influent vice-président exécutif et conseiller spécial du club.

Ça continue en tout cas de bouger sur le banc de New York puisque les assistants Othella Harrington, Daniel Brady, Dice Yoshimoto n'ont pas été conservés, tout comme Nick Thibodeau, neveu de Tom Thibodeau, qui s'occupait de la vidéo. Andy Greer aussi ne va pas rester, quand on sait que Rick Brunson va rester dans un rôle moindre.

Pour compenser, Charles Allen va rejoindre New York et refaire équipe avec Mike Brown, avec lequel il a travaillé à Sacramento. Riccardo Fois, autre assistant de Mike Brown chez les Kings, est lui aussi attendu à New York.