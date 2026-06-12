OG Anunoby, une mentalité de fer forgée depuis l’université

« C’était prévisible. Ce n’était qu’une question de temps. » Voir OG Anunoby occuper le devant de la scène comme il le fait actuellement ne surprend pas Tom Crean, son coach à l’université de l’Indiana pendant deux ans. Dans un récit publié chez The Athletic, celui-ci témoigne des qualités qui caractérisaient déjà son joueur à l’époque.

Une prise de parole évidemment motivée par la prestation du natif de Londres dans le Game 4 face aux Spurs, terminée par un final exceptionnel : un contre devant De’Aaron Fox en contre-attaque, et surtout cette claquette promise à rester dans l’histoire.

« Il était déjà parti avant même que le ballon ne soit en l’air. Il était en position pour la claquette de la gagne avant même que les gens ne réalisent qu’il avait bougé. On a tellement travaillé ça à l’université : les deux premiers pas vers le cercle. Cette action symbolisait parfaitement le fait de sprinter vers l’arceau. C’est une question de mentalité avant tout », décrit l’ancien coach, désormais analyste NBA et NCAA.

Tom Crean voit dans ce geste un condensé parfait de ce qui fait la force d’OG Anunoby. Un joueur puissant et physique, doté de « qualités athlétiques naturelles et d’un talent fou », « mais qui n’a jamais travaillé ou joué comme s’il était arrivé au sommet. Et c’est exactement ainsi qu’il se comporte depuis que je l’ai rencontré. »

Autrement dit, un bourreau de travail jamais satisfait, qui a dû faire ses preuves alors que certaines universités avaient préféré faire l’impasse sur lui. Contrairement à Indiana.

« On avait l’habitude de gérer des profils comme le sien : des gars ‘sous-recrutés’, sous-évalués, pas très connus, mais animés d’une force intérieure et d’un désir profonds » poursuit son ancien entraîneur.

Un apport qui ne se voit pas dans les stats

Tom Crean, qui a aussi coaché Eric Gordon, Victor Oladipo ou Trayce Jackson-Davis, était persuadé que l’ailier, coéquipier de Thomas Bryant, appartenait à cette catégorie de joueurs prometteurs, même si sa technique ou son impact dans le jeu – 6.8 points et 3.5 rebonds de moyenne en 17 minutes sur deux saisons – étaient encore bruts.

Son éthique de travail allait faire le reste. « Il a toujours fait énormément de choses qui n’apparaissent pas dans les stats. Il touchait un ballon en défense, ou tentait une interception. Le ballon échappait à l’adversaire, et un coéquipier le récupérait. Lors de sa première année, il tournait à près de sept ballons déviés par match en sortie de banc. Les gens ne mesurent pas toujours son importance. »

Autant de constats qui collent encore parfaitement à sa peau aujourd’hui. Depuis ses débuts avec les Raptors, le 23e choix de la Draft 2017 s’est imposé, un peu à la manière d’un Aaron Gordon, comme un rouage essentiel d’une équipe qui veut gagner, capable d’avoir un impact majeur sans forcément réclamer le ballon.

« Ce n’est pas un doux rêveur qui s’imagine que tout viendra naturellement. Il est conscient de son talent et il veut peser sur les victoires au plus haut niveau. Il veut en être un acteur majeur. La dernière chose qu’il souhaite, c’est qu’on le prenne pour acquis, comme un simple bon joueur de plus dans une bonne équipe. Il veut être un grand joueur dans une grande équipe. […] Il possède une volonté de fer. Et il ne voit aucune limite à son jeu. Ses qualités et son talent n’ont pas toujours été remarqués ou reconnus à leur juste valeur », juge l’ancien coach.

Mercredi soir, à New York, la planète basket tout entière a pu en être le témoin privilégié.

OG Anunoby Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 TOR 74 20:01 47.1 37.1 62.9 0.6 1.9 2.5 0.7 1.8 0.7 0.6 0.2 5.9 2018-19 TOR 67 20:11 45.3 33.2 58.1 0.9 2.1 2.9 0.7 2.1 0.7 0.8 0.3 7.0 2019-20 TOR 69 29:57 50.5 39.0 70.6 1.2 4.1 5.3 1.6 2.4 1.4 1.1 0.7 10.6 2020-21 TOR 43 33:20 48.0 39.8 78.4 1.3 4.3 5.5 2.2 2.7 1.5 1.7 0.7 15.9 2021-22 TOR 48 36:00 44.3 36.3 75.4 1.5 4.0 5.5 2.6 2.7 1.5 1.7 0.5 17.1 2022-23 TOR 67 35:37 47.6 38.7 83.8 1.4 3.5 5.0 2.0 3.0 1.9 2.0 0.7 16.8 2023-24 NY 23 34:52 48.8 39.4 79.1 1.0 3.4 4.4 1.5 2.5 1.7 1.7 1.0 14.1 2023-24 TOR 27 33:20 48.9 37.4 71.7 0.9 3.0 3.9 2.7 2.3 1.0 1.6 0.5 15.1 2024-25 NY 74 36:34 47.6 37.2 81.0 1.3 3.5 4.8 2.2 2.3 1.5 1.4 0.9 18.0 2025-26 NY 67 33:12 48.4 38.6 82.8 1.3 4.0 5.2 2.2 2.4 1.6 1.8 0.7 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.