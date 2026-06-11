De’Aaron Fox, plus corbeau que renard

Rusé comme un renard… C’est l’une des raisons principales pour lesquelles les Spurs sont allés chercher De’Aaron Fox à Sacramento en février 2025. Le meneur de jeu était le joueur parfait pour entourer Victor Wembanyama et les jeunes joueurs que sont Stephon Castle et Dylan Harper.

De’Aaron Fox devait être l’adulte capable de mettre le ballon sous le bras. Steve Kerr faisait souvent référence à Andre Iguodala comme au babysitter qui parvenait à canaliser la fougue de Stephen Curry et des autres jeunes Warriors. À San Antonio, Fox devait jouer ce même rôle et il l’a fait à plusieurs reprises cette saison.

Son retour dans la série contre Oklahoma City a ainsi coïncidé avec la baisse du nombre de balles perdues de son équipe. En fin de match, Mitch Johnson lui confie souvent le ballon pour organiser le jeu et prendre les bonnes décisions. Logiquement, les Spurs ont opté pour la même stratégie dans ce Game 4.

À l’image de son équipe, De’Aaron Fox a d’ailleurs été solide en première mi-temps, avec 13 points, dont trois tirs primés, 6 passes décisives et aucun ballon perdu. Sa deuxième mi-temps, en revanche, fut catastrophique, avec deux fois plus de balles perdues (4) que de paniers marqués (2)…

La ruse de trop

Outre les statistiques, ce sont les prises de décision du meneur qui ont exacerbé les problèmes de San Antonio après la pause. Ses quatre balles perdues l’ont illustré. À plusieurs reprises, il a envoyé une passe soit directement en touche, soit directement à l’adversaire, comme celle pour Josh Hart à moins de trois minutes à jouer, que le New Yorkais n’a (miraculeusement) pas pu convertir en lay-up.

Au lieu d’attaquer la raquette, il a enchaîné les « stepbacks » à 3-points et les tirs à mi-distance, et ses coéquipiers ont suivi son exemple. Son tir à 3-points, à un peu plus de quatre minutes de la fin pour remettre les Spurs à +7, aura été sa dernière contribution positive.

Les quinze dernières secondes vont hanter son esprit et celui de ses coéquipiers pendant longtemps, tant ils ont donné aux Knicks les munitions dont ils avaient besoin pour rester en vie.

Sa première bévue est venue à treize secondes de la fin. Victor Wembanyama venait de forcer Jalen Brunson à prendre un tir difficile. Les Spurs, alors à +1, tenaient le stop défensif dont ils avaient besoin. Une fraction de seconde plus tard, la balle se trouvait dans les mains de De’Aaron Fox, sprintant vers le panier adverse.

Dans l’immense majorité des cas, le joueur dans cette situation opte pour un jeu du chat et de la souris avec la défense, afin de manger le chrono et de forcer l’adversaire à faire faute. De’Aaron Fox, qui tire à 76% aux lancers francs et fut le premier détenteur du trophée de « Clutch Player of The Year » en 2023, a lui décidé d’aller au cercle avec OG Anunoby et Jose Alvarado à sa poursuite.

« Je voulais essayer d’aller chercher un lay-up pour prendre trois points d’avance et les forcer à avoir besoin d’un tir primé », expliquait le All-Star après le match, dans le vestiaire du Madison Square Garden. « Je ne pensais pas qu’ils puissent revenir sur moi et malheureusement, OG m’a mis un joli contre. »

À ce moment du match, De’Aaron Fox a pris un risque qui a coûté très cher aux Spurs. Au lieu de pouvoir mettre les siens à +2 ou +3 avec une dizaine de secondes à jouer, il a permis à Mike Brown d’utiliser un temps mort pour dessiner la possession de la gagne.

Honteux et confus

Sur cette possession décisive, De’Aaron Fox défendait sur OG Anunoby, chargé de la remise en jeu pour New York. La balle a évidemment trouvé les mains de Jalen Brunson, défendu par Victor Wembanyama. Au lieu de laisser le meilleur défenseur de la saison en un-contre-un face à la star des Knicks, Fox est venu faire prise à deux. Le voyant arriver, Brunson a rapidement pris un tir à 3-points et Anunoby, libre de tout marquage, est allé chercher le rebond offensif pour offrir la victoire à New York.

« On aurait chacun dû trouver un joueur et faire un écran retard », confirmait Fox. Or chacun de ses coéquipiers s’occupait déjà d’un Knick. OG Anunoby a, lui, pu attaquer le rebond offensif car il était seul…

C’est la deuxième fois en quatre matchs de Finals que les deux All-Stars des Spurs offrent ainsi la balle de match sur un plateau aux Knicks. Dans le Game 2, c’est le ballon perdu de Victor Wembanyama à dix secondes de la fin, après un stop défensif, qui avait permis à Jalen Brunson de crucifier San Antonio avec deux lancers francs.

Cette nuit, dans un scénario presque identique, c’est De’Aaron Fox qui a commis deux erreurs fatales aux Spurs, permettant à OG Anunoby de mettre les Knicks à une victoire du titre. À trop vouloir jouer au plus fin, le renard s’est retrouvé honteux et confus. Et il est peut-être déjà trop tard pour jurer qu’on ne l’y prendra plus…

Propos recueillis à New York.

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 27:45 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31:26 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32:02 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35:06 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35:18 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33:21 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 35:56 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 SAC 45 36:57 46.9 32.2 82.9 1.0 4.0 5.0 6.1 2.6 1.5 3.0 0.4 25.0 2024-25 SA 17 34:00 44.6 27.4 81.9 0.5 3.8 4.3 6.8 2.7 1.5 2.4 0.3 19.7 2025-26 SA 72 30:59 48.6 33.2 76.0 0.6 3.2 3.8 6.2 2.3 1.2 2.3 0.3 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.