Josh Hart : « OG m’a épargné des regrets pour le reste de mes jours »

Stupeur générale au Madison Square Garden. Alors que l’antre des Knicks ne cessait de monter en température, à mesure que l’équipe locale progressait dans sa folle remontada, Josh Hart s’est offert une occasion de faire un peu plus chavirer les fans new-yorkais.

À deux minutes de la fin, il a profité d’une nouvelle bévue de De’Aaron Fox sur un « pick-and-roll » avec Victor Wembanyama. Le joueur des Knicks a alors surgi pour intercepter un ballon quasiment offert.

Lancé en contre-attaque, Josh Hart n’avait plus qu’à convertir le lay-up pour donner l’avantage à son équipe pour la première fois de la soirée. Mais son hésitation visible au moment de s’élever (dunk ? layup ?) l’a empêché de déposer proprement le ballon, déclenchant cette vague d’effroi dans la salle…

Une minute de jeu plus tard, l’arrière trouvait un moyen de se saborder à nouveau. Sur un tir à mi-distance manqué par De’Aaron Fox, Josh Hart est resté focalisé sur la courbe du cuir, plutôt que de bloquer Stephon Castle. Ce dernier a ainsi pu jouer la claquette, avant de subir une faute de la part du Knick et d’aller sur la ligne.

Mais qui se souviendra de ses deux erreurs au regard du dénouement ? « J’ai raté cet écran-retard à la fin, Castle a obtenu les deux lancers-francs et je n’étais pas sur le terrain pour cette dernière action. Alors j’étais assis, à espérer que mes gars fassent la différence », décrit Josh Hart. Et OG Anunoby a fait la différence, comme espéré.

Le titre universitaire toujours à la première place

« Ce match était fou. Mention spéciale pour OG, parce qu’il m’a épargné des regrets pour le reste de mes jours. Un grand merci à lui », lâche l’homme à tout faire de New York (6 points, 8 rebonds, 6 passes et 2 interceptions).

Interrogé sur la déclaration de son coéquipier, OG Anunoby se contente de mettre en avant le collectif : « On est une équipe, une confrérie, on se serre les coudes, tout simplement. C’est comme ça que ça se passe parfois. On ferait tous la même chose les uns pour les autres. »

Dans cette ville exigeante, où trois ou quatre victoires d’affilée font des Knicks « la meilleure équipe de la ligue » comme le dit Josh Hart, et où « tout le monde se retrouve sur la liste des transferts » en cas de série inverse, l’arrière vient de vivre l’un des moments les plus fort de sa carrière.

« Probablement le deuxième. J’ai gagné un titre national universitaire en 2016. Jalen (Brunson) et Kal (Mikal Bridges) vont probablement vous rappeler que j’en ai seulement un alors qu’ils en ont deux. Donc cette soirée-là reste la numéro 1. Celle-ci est clairement la numéro 2 », hiérarchise-t-il pour finir.

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23:10 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.7 0.7 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 25:36 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NO 65 27:00 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NO 47 28:42 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 NO 41 33:31 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 POR 13 32:05 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 NY 25 30:00 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2022-23 POR 51 33:25 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.5 0.2 9.5 2023-24 NY 81 33:25 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 2024-25 NY 77 37:37 52.5 33.3 77.6 2.1 7.5 9.6 5.9 2.6 1.5 2.1 0.4 13.6 2025-26 NY 66 30:13 50.8 41.3 72.0 1.4 6.0 7.4 4.8 2.5 1.1 1.9 0.3 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.