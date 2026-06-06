Victor Wembanyama, neuf secondes de cauchemar…

De héros à zéro, il n’y a parfois qu’un tir ou une passe mal assurée. Pour Victor Wembanyama, ce sera donc la double peine ! Cette nuit, dans le Game 2, le Français a gâché son superbe 4e quart-temps en neuf secondes…

Alors que les Spurs et les Knicks étaient à égalité (104-104), « Wemby » a réalisé la plus grosse boulette de sa carrière : une passe sur le dos de Stephon Castle, qui ne s’y attendait pas !

« C’est la chose la plus frustrante qui soit, de gâcher le ballon après avoir fourni autant d’efforts. À ce stade, j’ai le sentiment que mon corps a réagi plus vite que mon esprit » explique le Français à propos de cette passe ratée.

Derrière, Jalen Brunson récupère le ballon, provoque la faute, et s’en va inscrire un lancer-franc sur deux pour donner un point d’avance. Et puis sur la dernière attaque, Victor Wembanyama récupère le tir de la gagne. Il est à 5-6 mètres pour un shoot à mi-distance qu’il a inscrit des dizaines de fois en carrière. Mais le ballon tape le fond du cercle et ressort. Les Spurs s’inclinent, et les Knicks mènent 2-0 avant de revenir à New York.

« Je manque encore de lucidité »

« Dans ces moments-là, le résultat compte plus que les moyens… Je dois marquer ! » lance-t-il, avant d’évoquer sa frustration. « Il y a beaucoup d’émotions. Elles sont très fortes. Enfin… pas toutes les émotions, seulement les négatives. Oui. J’ai gâché celle-là. J’ai commis des erreurs. Nous n’avons pas bien joué collectivement. Nous devions gagner ce match. Ce match était à nous. Mais maintenant, c’est terminé. »

Il va falloir désormais avancer, avec les regrets de ces deux fins de match ratées, tandis que les Spurs se retrouvent devant une mission impossible : remporter une finale NBA après avoir perdu les deux premiers matches à domicile. Ce n’est jamais arrivé dans l’histoire…

« Est-ce que je vais le regretter ? Bien sûr. Est-ce que je vais m’en servir comme carburant pour moi et pour l’équipe lors du prochain match ? Absolument ! » prévient-il, avant de résumer cette terrible fin de match. « Je manque encore de lucidité, et c’est tout le problème. J’ai besoin d’avoir davantage de sang-froid, davantage de contrôle sur le match. Je ne vais pas revenir sur toutes ces possessions, mais c’est l’image générale qui ressort. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.