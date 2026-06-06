Victor Wembanyama, neuf secondes de cauchemar…

De héros à zéro, il n’y a parfois qu’un tir ou une passe mal assurée. Pour Victor Wembanyama, ce sera donc la double peine ! Cette nuit, dans le Game 2, le Français a gâché son superbe 4e quart-temps en neuf secondes…
Alors que les Spurs et les Knicks étaient à égalité (104-104), « Wemby » a réalisé la plus grosse boulette de sa carrière : une passe sur le dos de Stephon Castle, qui ne s’y attendait pas !
« C’est la chose la plus frustrante qui soit, de gâcher le ballon après avoir fourni autant d’efforts. À ce stade, j’ai le sentiment que mon corps a réagi plus vite que mon esprit » explique le Français à propos de cette passe ratée.
Derrière, Jalen Brunson récupère le ballon, provoque la faute, et s’en va inscrire un lancer-franc sur deux pour donner un point d’avance. Et puis sur la dernière attaque, Victor Wembanyama récupère le tir de la gagne. Il est à 5-6 mètres pour un shoot à mi-distance qu’il a inscrit des dizaines de fois en carrière. Mais le ballon tape le fond du cercle et ressort. Les Spurs s’inclinent, et les Knicks mènent 2-0 avant de revenir à New York.
« Je manque encore de lucidité »
« Dans ces moments-là, le résultat compte plus que les moyens… Je dois marquer ! » lance-t-il, avant d’évoquer sa frustration. « Il y a beaucoup d’émotions. Elles sont très fortes. Enfin… pas toutes les émotions, seulement les négatives. Oui. J’ai gâché celle-là. J’ai commis des erreurs. Nous n’avons pas bien joué collectivement. Nous devions gagner ce match. Ce match était à nous. Mais maintenant, c’est terminé. »
Il va falloir désormais avancer, avec les regrets de ces deux fins de match ratées, tandis que les Spurs se retrouvent devant une mission impossible : remporter une finale NBA après avoir perdu les deux premiers matches à domicile. Ce n’est jamais arrivé dans l’histoire…
« Est-ce que je vais le regretter ? Bien sûr. Est-ce que je vais m’en servir comme carburant pour moi et pour l’équipe lors du prochain match ? Absolument ! » prévient-il, avant de résumer cette terrible fin de match. « Je manque encore de lucidité, et c’est tout le problème. J’ai besoin d’avoir davantage de sang-froid, davantage de contrôle sur le match. Je ne vais pas revenir sur toutes ces possessions, mais c’est l’image générale qui ressort. »
|Victor Wembanyama
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2023-24
|SA
|71
|29:40
|46.5
|32.5
|79.6
|2.3
|8.4
|10.6
|3.9
|2.2
|1.2
|3.7
|3.6
|21.4
|2024-25
|SA
|46
|33:12
|47.6
|35.2
|83.6
|1.8
|9.2
|11.0
|3.7
|2.3
|1.1
|3.2
|3.8
|24.3
|2025-26
|SA
|64
|29:09
|51.2
|34.9
|82.7
|2.0
|9.5
|11.5
|3.1
|2.4
|1.0
|2.4
|3.1
|25.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.