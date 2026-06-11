Comme dans un rêve, Jameer Nelson savoure son nouveau rôle chez les Sixers

Outre la nomination de Mike Gansey comme nouveau président des opérations basket, les Sixers ont récemment annoncé la promotion de Jameer Nelson comme nouveau vice-président des opérations basket.

Officiellement intronisé par la franchise, l’ancien meneur All-Star (2009) a visiblement encore du mal à croire tout ce qui lui arrive, à peine six ans après avoir démarré en tant que scout à Philadelphie.

« C’est vraiment surréaliste », a-t-il confié. « Il y a six ans quand je suis arrivé, je n’avais aucune idée d’où tout ça me mènerait. Tout le mérite revient à la franchise pour avoir cru en moi, et à Daryl (Morey) et (Elton Brand) notamment, qui m’ont poussé à en faire plus, à m’améliorer dans mon travail et qui m’ont permis de grandir. J’ai toujours été fan des Sixers, j’ai toujours voulu jouer pour eux. Faire ce job pour l’équipe de ma ville, ça me donne la chair de poule, pour être tout à fait honnête avec vous. »

Entre-temps, Jameer Nelson était aussi devenu GM en G-League, pour la franchise affiliée aux Sixers, avant de revenir dans les bureaux de l’équipe première, comme assistant GM auprès d’Elton Brand et Daryl Morey.

Un pur enfant de la région

Le voilà maintenant placé directement sous Mike Gansey, qui s’en réjouit fortement : « Je suis très, très enthousiaste à l’idée de compter sur Jameer comme bras droit. C’était un point essentiel lors de mes échanges avec (Josh Harris) et Bob (Myers). C’est quelqu’un que je voulais vraiment tout au long du processus de recrutement. Jameer est très, très respecté à travers la ligue » assure ainsi le nouveau patron sportif du club.

Né en Pennsylvanie, où il a fait ses armes au lycée puis à l’université avant de filer en NBA pendant 14 saisons, Jameer Nelson ne pouvait imaginer meilleur endroit pour lancer et poursuivre sa carrière de dirigeant.

« J’ai déjà eu des opportunités ailleurs, mais je voulais être ici », a-t-il avoué. « Ce qui compte le plus pour moi, c’est que je suis à la maison. Ma famille est ici, je suis un fan des Sixers et mes joueurs de basket préférés sont Charles Barkley, Allen Iverson et Kobe Bryant, qui ont tous joué dans la région. J’ai le sentiment qu’il y a la possibilité d’aider cette franchise à aller de l’avant. »

Une carrière dans les bureaux à laquelle Jameer Nelson ne se prédestinait initialement pas, mais qu’il embrasse parfaitement à 44 ans passés.

« Je vais être honnête : je pensais devenir entraîneur », a ajouté l’ancien joueur du Magic, qui entend bien « grandir » et « apprendre » au maximum dans les prochains mois. « Mais quand on travaille dans les bureaux, on a également l’opportunité de coacher à sa manière. Commencer comme scout puis en G-League, et avoir la possibilité de diriger une équipe à l’échelon inférieur, c’est important. Ça a même été essentiel pour que je devienne le dirigeant que je suis. En collaborant avec les coachs et les joueurs, j’arrive à étancher ma soif de coaching. »