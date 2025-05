Jameer Nelson continue de monter en grade aux Sixers

En octobre 2020, Jameer Nelson avait été nommé scout et surtout assistant GM des Delaware Blue Coats, l’équipe affiliée des Sixers en G-League. Trois ans plus tard, l’ancien meneur du Magic avait carrément été promu GM de la formation de G-League, en donnant parfois des coups de main comme scout à l’équipe principale.

Désormais, le All-Star 2009 (878 matches en carrière pour 11.3 points de moyenne) prend encore du galon puisque ESPN annonce qu’il va désormais devenir assistant GM auprès d’Elton Brand et Daryl Morey.

Natif de Chester, tout près de Philadelphie, et joueur star à la faculté locale de St Joseph’s, Jameer Nelson continue donc son ascension dans les bureaux de la franchise de Philadelphie.

Il devrait notamment continuer de travailler sur la formation et le développement des jeunes joueurs de l’effectif, comme il a pu aider Justin Edwards et Ricky Council IV ces derniers temps, alors que Philadelphie a justement décidé de rajeunir son effectif en vue de la saison prochaine, et que le club aura bien besoin d’identifier de jeunes joueurs capables d’apporter du peps, en sortie de banc ou en cas de blessures des leaders de l’équipe…