Maladroit, De’Aaron Fox ajoute pourtant un nouveau tir clutch à sa collection

« La confiance… Ce n’est même pas une question. C’est son identité. La confiance est totale. » Pour Victor Wembanyama et les Spurs, rien de plus naturel que de confier le cuir à De’Aaron Fox dans le « money time ». Y compris dans un soir où le meneur texan a du mal à convertir.

Dans ce Game 3 à New York, le gaucher a beaucoup souffert en matière d’adresse malgré un début de soirée qui aurait pu lui être favorable. Son premier tir, il l’a hérité sur la première possession du match : un tir grand ouvert dans le corner qui a rebondi sur l’arrière du cercle.

Quelques secondes plus tard, sa deuxième tentative, un petit « fadeaway » à trois mètres du cercle qu’il maîtrise très bien, a roulé sur le panier. Fox ratera quantité d’autres tirs de ce genre, envoyés depuis ses zones préférentielles : six ratés de suite à cheval entre la fin de la première période et l’entame du dernier quart-temps.

Et pourtant, dans cette ultime période, il est parvenu à se débarrasser de Jalen Brunson pour aller finir au cercle à six minutes de la fin. « Fox est un joueur si intelligent. Avoir le ballon entre ses mains est une source de confort pour nous. Qu’il soit en réussite ou non, il génère un bon tir pour nous à peu près à chaque fois. […] La feuille de statistiques ne le montre pas toujours, mais la façon dont il a influencé notre équipe toute l’année est la raison pour laquelle nous en sommes là », tient à rappeler Stephon Castle.

Alors les Spurs ont continué à lui faire confiance. À 30 secondes de la fin, alors que Jalen Brunson venait de signer un panier à 3-points pour réduire l’écart à une possession (108-111), De’Aaron Fox a remonté le ballon et s’est chargé du reste. « On sait qu’il est fiable, on ne peut pas faire plus fiable. Il a de l’expérience dans ce domaine. Donc il apporte tout ce dont on a besoin », remarque ainsi Victor Wembanyama.

De la maladresse depuis plusieurs semaines

Sur la possession en question, ce dernier n’est pas parvenu à se démarquer de Karl-Anthony Towns (les deux hommes se tenant par les bras mutuellement), ne serait-ce que pour aller poser un écran. Alors De’Aaron Fox a placé une accélération devant OG Anunoby, s’est arrêté au niveau de la ligne des lancers et a marqué ce tir décisif.

« Ça fait du bien de réussir un gros tir dans le final. On continue à jouer correctement. Que je marque ou que je rate, je ne vais pas me mettre à forcer des tirs sous prétexte que je suis chaud ou (l’inverse). On se dit toujours que, quand on fait bouger le ballon, peu importe de qui il s’agit, celui-ci trouve la personne qu’il doit trouver », formule ainsi le joueur de 28 ans, par ailleurs auteur d’un contre clé sur Karl-Anthony Towns sur la fin.

Avec ce tir, De’Aaton Fox terminait sa soirée à 12 points (4/14 aux tirs dont 0/5 de loin), 8 passes et 3 rebonds en 37 minutes, en étant le seul titulaire texan avec un impact négatif au score (-7). Un match qui s’inscrit dans la lignée de récentes sorties très moyennes sur le plan de la réussite, à l’instar de son Game 1 face aux Knicks à 7 points (3/13 aux tirs), effacé par une production à 20 points (8/12) au Game 2.

Une séquence qui ne fait pas oublier pourquoi les Spurs l’ont recruté. « De’Aaron est l’un des meilleurs joueurs pour plier les matchs dans cette ligue depuis cinq à sept ans, ou peu importe. On lui fait confiance avec le ballon, tout comme on le fait avec les autres joueurs majeurs qui dominent ballon en main », termine Mitch Johnson.