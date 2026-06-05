De’Aaron Fox en quête d’équilibre (et d’adresse) chez les Spurs

Si Dylan Harper a gagné en épaisseur et en impact au fil des playoffs, pour De’Aaron Fox, ce fut le contraire. Avant sa blessure et ses matchs manqués en finale de conférence, le meneur tournait à 18.8 points de moyenne, à 46% de réussite au tir, avec 15 tentatives par rencontre.

Depuis quatre matches, il n’est plus qu’à 9 points de moyenne, à 29% de réussite, et 12 tirs tentés par match. Dans le Game 1 face aux Knicks, il n’a inscrit que 7 points, dont aucun dans le dernier quart-temps, lui le premier « Clutch Player of the Year », en 2023. Forcément, la comparaison avec Jalen Brunson fait mal…

L’ancien des Kings n’est clairement pas à 100% de ses moyens. Aurait-il aussi du mal à trouver sa place aux côtés de Dylan Harper, avec l’impératif constant de servir Victor Wembanyama ? Ce qui pourrait, in fine, le brider.

« Ce sont des choses qu’on a faites toute la saison. Il y a un équilibre à trouver », explique De’Aaron Fox. « Quand la balle circule, que la défense adverse fait ses rotations, le ballon revient naturellement aux joueurs à qui il doit revenir. On n’y pense pas forcément, sauf si Victor veut vraiment le ballon. L’attaque est plutôt fluide. Pénétrer est essentiel et dès qu’on déséquilibre la défense, Victor a des tirs faciles. Cela lui évite de faire du un-contre-un ou de se battre physiquement. C’est ça, ou alors c’est Harper qui a un layup ou Devin Vassell qui a un 3-points. »

Retrouver de l’adresse, son seul objectif

Certes, mais le De’Aaron Fox de Sacramento était bien plus tranchant, notamment dans le « money time », et pouvait faire des différences. Les Spurs restent une équipe jeune et l’expérience du meneur dans les moments chauds serait précieuse. Comment peut-il faire plus ?

« Je dois mettre mes tirs. C’est la seule différence », répond-il. « Je ne shoote pas autant qu’avant mais en arrivant ici, je savais que ça ressemblerait à ça. Il y a des moments où j’ai besoin de prendre des tirs, d’autres où je ne shoote pas beaucoup mais, en fin de compte, il faut mettre les tirs que l’on prend. »

Est-ce que ce n’est pas une partie du problème : en prenant moins de tirs durant la rencontre, n’est-il pas en manque de rythme ou de sensations quand la température monte ?

« Pas forcément. Il y a des moments où c’est le cas. Je pense à ce tir à deux mètres, à deux minutes de la fin, que j’ai manqué. J’essaie d’être efficace et je dois mettre ce que je considère comme un tir facile. »

Ainsi, ce 3/13 au tir dans la première défaite de San Antonio dans ces Finals reste, d’après lui, son seul véritable bémol de la rencontre. Car quand on lui demande s’il changerait quelque chose de sa performance, il assure que « non. Sauf les deux ballons à la fin. Mais sinon, non, je dois seulement marquer mes paniers ».

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 27:45 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31:26 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32:02 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35:06 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35:18 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33:21 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 35:56 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 SAC 45 36:57 46.9 32.2 82.9 1.0 4.0 5.0 6.1 2.6 1.5 3.0 0.4 25.0 2024-25 SA 17 34:00 44.6 27.4 81.9 0.5 3.8 4.3 6.8 2.7 1.5 2.4 0.3 19.7 2025-26 SA 72 30:59 48.6 33.2 76.0 0.6 3.2 3.8 6.2 2.3 1.2 2.3 0.3 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.