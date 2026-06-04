En playoffs, Jalen Brunson est plus que jamais « Captain Clutch »

« Captain Clutch » a encore frappé. Maladroit pendant une bonne partie de la soirée, touché au genou puis à la cheville, Jalen Brunson a pourtant terminé le Game 1 des Finals en patron, avec 30 points, dont 13 dans le dernier quart-temps, pour permettre aux Knicks de s’imposer à San Antonio (105-95).

New York était pourtant mené de 14 points dans le troisième quart-temps, puis encore derrière (95-94) à un peu plus de deux minutes de la fin. C’est alors que Jalen Brunson a planté le 3-points dans le corner pour redonner l’avantage aux siens, avant d’ajouter un tir compliqué en déséquilibre. Les Knicks ont fini sur un 11-0.

« C’est un joueur de grands rendez-vous », résume Mike Brown, son entraîneur. « Dans les plus grands moments, il répond présent, et c’est ce que les MVP sont censés faire. On lui a mis le ballon entre les mains, on s’est dit qu’on allait vivre ou mourir avec lui, et il a fait le boulot pour nous. »

En face, les Spurs ne pouvaient que constater les dégâts. « C’est un joueur exceptionnel, très technique », souligne Mitch Johnson. « Il choisit ses zones, il connaît ses angles, il met des tirs contestés sans jamais être forcé de se presser. C’est un joueur phénoménal. Il faut simplement continuer à le faire travailler. »

« Quand il a le ballon dans les mains, je ne suis jamais surpris », assure Karl-Anthony Towns. « Ce dernier tir, je crois que c’était entre le tir et le floater. C’était méchant, je ne vais pas mentir. »

Comme face aux Cavaliers lors du Game 1 de la finale de conférence, New York sait que son capitaine peut prendre le match à son compte dans les instants décisifs. Même s’il est en difficulté jusque-là. « Ce n’était pas vraiment notre soir, et ce n’était pas vraiment mon soir pendant la majeure partie du match », reconnaît-il. « Mais on a continué à trouver un moyen, à grignoter petit à petit. Notre cohésion a vraiment fait la différence. »

Des chiffres à la hauteur du surnom

Les chiffres confirment son statut. Déjà élu « Clutch Player of the Year » en 2025, Jalen Brunson est redoutable quand arrive le quatrième quart-temps. Sur ces playoffs, il tourne ainsi à 9.8 points de moyenne dans la période, loin devant la concurrence. Surtout, il le fait à une efficacité folle : 59% de réussite dont 62% de loin !

« Je continue simplement à faire confiance aux choses que je travaille depuis toujours », conclut-il. « Et la confiance que mes coéquipiers ont en moi me donne aussi un surplus d’énergie. »

Le leader des Knicks fait ainsi partie des joueurs les plus adroits dans le « clutch » (moins de cinq points d’écart dans les cinq dernières minutes) en playoffs depuis qu’on dispose des statistiques, soit 1997.

Avec 154 points inscrits dans le « clutch » en playoffs, Jalen Brunson reste encore loin de LeBron James (508), leader de la catégorie depuis 1997, mais la différence tient surtout au volume : près de 600 minutes décisives pour le « King », contre 136 seulement pour le meneur des Knicks.

Rapporté à la minute, Jalen Brunson grimpe à la deuxième place du classement, avec 1.13 point par minute dans le « clutch » en playoffs, juste derrière Michael Jordan (1.21), dont seules les deux dernières campagnes avec les Bulls sont comptabilisées. Et aucun joueur ne fait mieux au +/- par minute dans ces situations (+0.59) !

Certes, le +/- n’est pas une statistique purement individuelle puisqu’elle dépend aussi de l’impact des autres joueurs présents sur le terrain. Mais quand un joueur porte une telle part du scoring dans les instants décisifs, tout en voyant son équipe dominer autant ces minutes-là, le surnom de « Captain Clutch » n’a vraiment rien d’exagéré.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 74 35:00 46.7 36.9 84.1 0.4 2.9 3.3 6.8 2.3 0.8 2.4 0.1 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.