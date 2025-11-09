De’Aaron Fox n’a vraiment rien perdu de sa « clutchitude »

« C'est du Fox tout craché », lâche Devin Vassell avant de se demander : « En quelle année déjà, il avait été le joueur décisif de l’année ? » Réponse : 2023. Son coéquipier De'Aaron Fox a été le premier lauréat de ce « Clutch Player of the Year Award ». « Ça s’est vu, on aurait dit qu’il n’avait rien perdu », explique encore Devin Vassell.

Celui-ci fait référence au « floater » converti par le meneur de jeu à 30 secondes de la fin d'une partie plus serrée que prévue face aux Pelicans. Le gaucher venait de faire sauter son adversaire et de rajouter un appui pour se rapprocher du cercle. Et plus largement de signer un retour à la compétition marquant après des mois d'absence.

« Absolument pas », lâche De'Aaron Fox lorsqu’on lui demande dès son arrivée en conférence de presse si son retour était comme faire du vélo. « Évidemment, j'étais un peu rouillé. J’ai joué en cinq-contre-cinq avant de revenir, mais il y avait clairement de la rouille. Je n’ai pas joué de match depuis mars et je n’ai pas vraiment joué tout-terrain de l’été. La première fois en tout-terrain, c’était il y a deux semaines. »

Une rouille si prégnante qu'au début du match, le meneur All-Star, bloqué à l'infirmerie à cause d'une blessure aux ischio-jambiers, s'est dit qu'il n'allait pas pouvoir convertir un tir. Seulement, il s'est demandé : « Est-ce que je peux encore avoir un impact sur le match ? J'ai le sentiment de l'avoir fait en défense, au rebond. »

Il a ensuite trouvé son rythme et son « second souffle » dans un second quart-temps où il a rappelé à tout le monde ce pourquoi il a été recruté par les Texans. Prenant de vitesse la défense adverse, il a inscrit 13 points de suite pour sa formation ! De quoi permettre aux Spurs de s'envoler au score avec plus de 15 points d'avance. « Je suis bon au basket, donc tu peux être un peu rouillé et quand même être capable de faire ça ! »

Soulager Victor Wembanyama dans le final

Puis dans le dernier quart-temps, il a glissé à Victor Wembanyama : « Ils m'ont fait venir pour t'aider, t'aider à conclure les matchs. » Une parole, puis des actes, car tandis que le Français avait du mal à trouver la mire dans le final, le gaucher s'est ouvert une voie vers le cercle une première fois à quatre minutes de la fin, avant de signer son « floater » décisif.

« On attendait vraiment le retour de Fox depuis tout l’été. C’est super de l’avoir de retour sur le terrain. Évidemment, on voit à quel point il nous aide en attaque. À partir de là, on ne peut que aller de l'avant », apprécie Stephon Castle, quand Mitch Johnson estime qu'il « l’a déjà fait (ndlr : être « clutch ») de nombreuses fois. C’est bon de l’avoir de retour sur le terrain. Espérons qu'on pourra simplement continuer à progresser. »

Malgré la « rouille » évoquée, son meneur titulaire a terminé meilleur marqueur de sa formation avec 24 points (9/14 aux tirs dont 2/5 de loin), 3 rebonds et 3 passes en 31 minutes. Le genre de retour à la compétition qui donne raison aux Spurs de l'avoir prolongé à prix d'or – 229 millions de dollars sur quatre ans – cet été.

« En tant que joueur et compétiteur, évidemment que je veux être sur le terrain. Mais j’écoute le staff médical, ils cherchent ce qu’il y a de mieux pour moi, parce qu’évidemment j’ai signé un contrat pour être ici sur le long terme. Ils veulent donc protéger l’atout et s’assurer qu’il soit prêt une fois sur le terrain. Pour moi, il s’agissait de leur faire confiance, de faire confiance au processus, et j’ai l’impression qu'on a fait un super travail cet été et au début de la saison », termine-t-il ainsi.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.