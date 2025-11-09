Malgré 41 points de Trey Murphy III, les Spurs célèbrent le retour de De’Aaron Fox

Comme il y a quinze jours, le duel entre San Antonio et New Orleans a été plus compliqué que prévu pour les Spurs ! Il n'y a pas eu besoin de prolongation cette fois mais de la concentration jusque dans les dernières secondes pour sécuriser un succès qui a mis du temps à se dessiner pour les Texans.

Aux côtés d'un Wemby affamé (18 points, 18 rebonds, 3 contres), et du quatuor Castle-Vassell-Champagnie-Barnes, De'Aaron Fox aura été précieux pour son premier match de la saison avec ses 24 points et 3 passes décisives pour forcer la décision sur la fin et permettre aux Spurs de décrocher une septième victoire en neuf matchs.

Le duel s'annonçait pourtant déséquilibré alors que les Pelicans se présentaient sans Dejounte Murray, Zion Williamson et Yves Missi. Victor Wembanyama a très vite fait des dégâts avec deux alley-oops et rien que par sa force de dissuasion en défense, mais les hommes de Willie Green n'ont jamais baissé les bras.

À l'image des deux 3-pts de Jose Alvarado en fin de premier quart-temps, ou des deux flèches coup sur coup de Derik Queen et Jordan Hawkins pour égaliser à 32-32, San Antonio allait devoir se faire violence !

Des Pelicans coriaces jusqu'au bout

De'Aaron Fox a alors marqué son retour en scorant 15 points lors d'un 18-2 qui a placé les Spurs à +16. L'ancien meneur des Kings a fait la totale en à peine plus de trois minutes avec deux paniers à 3-points, du tir à mi-distance et aussi un 2+1 arraché au lay-up pour porter la marque à 50-34. On croyait la machine lancée lorsque l'écart est passé à +19 sur un 3-points de Lindy Waters III (55-36). Mais les Pelicans n'ont pas baissé les bras !

Après le 3-points d'Herb Jones, ce sont Jeremiah Fears et Trey Murphy III qui ont pris feu pour réduire l'écart à -8 à la pause (66-58). San Antonio a poussé pour reprendre le large au retour des vestiaires, sans parvenir à décourager un Trey Murphy III en fusion, entre son dunk autoritaire, son 3-points, son 2+1 et ses deux lancers pour finir son troisième quart-temps d'une flèche envoyée depuis le milieu de terrain au buzzer de la période (92-85).

San Antonio a repris les bases, s'en remettant à Victor Wembanyama, au alley-oop, à 3-points puis près du cercle pour continuer de répondre à un Trey Murphy III inarrêtable. Rien n'y a fait, et les deux paniers à 3-points de Saddiq Bey suivis de celui de Herb Jones ont alors ramené New Orleans à -3 (115-112) avec encore trois minutes à jouer !

Au sang-froid, De'Aaron Fox a relancé la machine, puis Victor Wembanyama a habilement trouvé Julian Champagnie dans le corner pour redonner de l'air aux locaux (120-112). Sauf que Trey Murphy III a encore fait des siennes, avec deux paniers dont un 2+1 et un service pour le lay-up de Jeremiah Fears (122-119). Dans le sprint final, c'est De'Aaron Fox qui a fait la différence pour assurer la victoire en plaçant un floater plein de sang-froid puis en terminant le travail au lancer-franc. Un dernier block de Wemby sur Jeremiah Fears a alors permis aux Spurs de l'emporter 126-119. Le combat aura été rude mais le plus important est acquis, et San Antonio reste invaincu à domicile après cinq matchs.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Le retour victorieux de De'Aaron Fox. Son retour était attendu et le meneur n'a pas déçu ! On retiendra surtout son passage de folie dans le deuxième quart-temps qui n'aura pas suffi à calmer les ardeurs des Pelicans. Précieux en fin de match également pour finir à 24 points (9/14 au tir) et 3 passes décisives en 21 minutes.

– Trey Murphy III monte en température. Il se devait de monter au créneau en l'absence de plusieurs cadres, et il a montré qu'il avait les épaules pour passer à l'étape supérieure. Auteur de 41 points (à 15/22 au tir), le shooteur a égalé son record en carrière et a surtout laissé ses adversaires sans voix sur plusieurs tirs, comme son panier du parking inscrit au buzzer du troisième quart-temps.

– Le 18/18 de Wemby. Cinq ballons perdus, neuf tentatives à 3-points, son maximum cette saison (à 2/9)… Wemby n'a pas flambé mais a fait le nécessaire pour rassurer son équipe des deux côtés du terrain. On retiendra son “extra-pass” digne d'un leader vers Julian Champagnie dans le corner alors qu'il avait une position presque ouverte à un moment important du “money-time”, et son contre décisif pour finir le boulot. 18 points, 18 rebonds et la victoire à l'arrivée : le job a été fait.

– Le 14/14 de Stephon Castle. Pour lui aussi, c'est un record en carrière égalé avec ses 14 passes décisives dont de nombreux services millimétrés à destination de Victor Wembanyama. Ce sera peut-être sa nouvelle mission, de “facilitateur” avec le retour d'un De'Aaron Fox qui va aussi prendre sa part du gâteau en attaque.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.