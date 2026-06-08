Karl-Anthony Towns, le géant devenu caméléon pour les Knicks

En livrant un duel de géant avec Victor Wembanyama, sur le plan physique comme tactique, Karl-Anthony Towns vit une série passionnante et très importante. Son rôle est fondamental dans le succès des Knicks et tous les regards, ou presque, sont tournés vers lui puisqu’en face, c’est le nouveau phénomène de la NBA.

« C’est génial quand on affronte un grand joueur, un joueur dont j’ai dit un nombre incalculable de fois qu’il allait marquer sa génération. On n’a jamais vu ça en NBA », insiste l’intérieur des Knicks en parlant du Français. « Donc jouer contre le meilleur, c’est tout ce qu’on peut demander. »

Après deux matches dans ces Finals, Karl-Anthony Towns tourne à 19.5 points, 12.5 rebonds, 4 passes et 1 contre de moyenne en 34 minutes. Avec, en plus, 55% de réussite au tir et 43% à 3-points. L’ancien de Minnesota a déjà signé des lignes statistiques bien plus imposantes durant sa carrière, mais dans ce printemps, et alors qu’il a parfois été trop discret pendant la saison régulière, il n’a peut-être jamais été aussi juste, aussi utile, aussi efficace.

« Il ne s’agit que de gagner. Surtout à ce stade de la saison », répond-il quand on lui demande quels changements il a opérés. « J’ai toujours fait évoluer mon rôle pour le bien de l’équipe. J’ai toujours changé ma manière de jouer pour que ce soit bénéfique pour l’équipe. Compte tenu de tout ce que j’ai vécu cette année, j’ai dû improviser. Ce n’était pas du match par match, mais bien du quart-temps par quart-temps. Ça s’explique avec l’expérience, avec le temps. Le temps passé à jouer, à shooter, à analyser les défenses, à les observer, comme les attaques. »

Sa cote pour être MVP des Finals grimpe…

La preuve avec le Game 2, où il fut très, très bon en première période offensivement, avant de s’effacer après la pause pour se concentrer sur la défense, le rebond et les petits détails.

Quand il attire Victor Wembanyama loin du cercle, quand il pose un écran ou quand il sert de point d’appui, Karl-Anthony Towns ouvre aussi le jeu new-yorkais sans forcément remplir toutes les colonnes statistiques.

« Si un match, Jalen Brunson est blessé, je deviens la première option. D’autres rencontres, quand il est chaud, je dois faciliter les choses, faire des passes et faire le jeu », poursuit « KAT ». « Il y a aussi d’autres matchs où je dois faire les deux, pendant qu’il trouve son rythme. Je peux également être un leurre et faire les meilleurs écrans. Je dois donner de l’espace à notre attaque. Dans ces Finals, je vais faire tout ce qui est nécessaire pour gagner. »

C’est là que Karl-Anthony Towns paraît aujourd’hui plus fort que jamais : dans cette capacité à peser sans forcer, à accepter de changer de costume et à donner aux Knicks exactement ce dont ils ont besoin, quart-temps après quart-temps. De quoi, aussi, faire grimper sa cote dans la course au MVP des Finals…

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32:01 54.2 34.1 81.1 2.8 7.7 10.5 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 38:25 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 35:35 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33:03 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 33:55 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 33:47 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 33:28 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33:00 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 32:41 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 NY 72 34:58 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4 2025-26 NY 75 30:58 50.1 36.8 85.8 3.1 8.7 11.9 3.0 3.4 0.9 2.5 0.5 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.