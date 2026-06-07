Les Knicks font tout pour écarter Victor Wembanyama de la raquette

Si Karl-Anthony Towns a fini la rencontre avec seulement quatre passes, cette séquence avant la mi-temps du Game 2 symbolise très bien sa nouvelle fonction sur le terrain. « KAT » venait d’être servi par Jalen Brunson à 45°, à un bon mètre derrière l’arc.

Pendant ce temps, Mikal Bridges est venu poser un écran sur le meneur de jeu des Knicks, alors placé dans le corner. Bridges a profité d’une erreur de communication entre Devin Vassell et Keldon Johnson pour se libérer, être servi par Towns et marquer sans difficulté à proximité du cercle.

Un cercle dont Victor Wembanyama est resté très éloigné sur cette action, car le Français était chargé de couvrir l’intérieur des Knicks à 3-points. Cette séquence dit aussi beaucoup de la stratégie des Knicks d’éloigner un maximum le meilleur défenseur de la ligue du panier, pour s’offrir ce genre de couloirs de pénétration.

« Avoir quelqu’un comme KAT est clairement une couverture difficile. C’est ce que tout le monde essaie de faire : éloigner Vic du panier. Évidemment, lorsqu’il est dans la raquette, c’est le plus grand joueur de tous les temps… quand il est là, on ressent sa gravité. On sent que les équipes le voient là et décident de faire autre chose », remarque à ce sujet De’Aaron Fox.

Une référence claire à l’effet « Wemby » qui, comme nous l’avons démontré récemment, a cette capacité non seulement de protéger le cercle, mais également de modifier la « géographie mentale » du terrain en dissuadant les attaquants d’aller au bout de leurs idées initiales.

Donner le tournis à la défense des Spurs

Une autre séquence du Game 2 l’a encore bien montré. Sur cette possession, sans aucun doute la plus aboutie des Knicks dans la rencontre, les New-Yorkais ont enchaîné quatre « drive-and-kick » pour donner le tournis au Français et à sa défense. Et générer un tir ouvert pour Mikal Bridges dans le corner.

Here’s how it looked in the player tracking data. https://t.co/TWiUgmCWa8 pic.twitter.com/UCJjmvr0Vh — Todd Whitehead (@CrumpledJumper) June 6, 2026

Un Bridges qui fera parler son adresse extérieure tout au long de la soirée (4/6 de loin), tout comme Towns (3/5). Après deux matchs, les Knicks tournent à 35% de réussite à 3-points – cinq points de plus que les Texans – ce qui contribue aussi à l’éloignement de « Wemby » de la raquette pour aller contester les tirs.

« On doit trouver une solution, parce que ce n’est pas quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant. Mais évidemment, avec cette équipe et sa façon de shooter, sa façon de faire circuler le ballon… On doit trouver un moyen », réclame Fox.

De son côté, Victor Wembanyama parle d’un duel avec « KAT » « très différent des séries précédentes ». « Cela nous emmène dans des zones difficiles parce que ce sont de bons joueurs. C’est un bon joueur », qualifie-t-il, avant d’ajouter : « On doit continuer à y travailler. Combien de points ont-ils marqués ce soir ? 105 ? Nous pouvons faire un peu mieux. Nous pouvons faire mieux défensivement. »