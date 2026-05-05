Les Knicks ont-ils enfin trouvé la bonne formule avec Karl-Anthony Towns ?

Pendant toute la saison régulière, pour justifier ses performances irrégulières et parfois plus que moyennes, voire très discrètes, Karl-Anthony Towns expliquait qu’il devait s’adapter à un nouveau système. Sauf que malgré les semaines qui passaient, on ne voyait pas vraiment le vrai « KAT » ni un système bien défini à New York pour lui permettre de briller.

Depuis quatre matches, et la victoire d’Atlanta dans le Game 3 du premier tour (2-1 alors pour les Hawks), Mike Brown, qui était dos au mur, a changé son attaque. L’ancien des Wolves a enfilé un costume semblable à celui de Nikola Jokic.

C’est-à-dire qu’il commence ses actions derrière la ligne à 3-pts, non pas seulement pour shooter mais pour organiser le jeu et délivrer des passes décisives. Et ça marche puisque les Knicks restent sur quatre victoires de suite, dont les deux dernières, à Atlanta (+51 points) puis contre Philadelphie (+39), très, très larges.

« On fait un meilleur travail collectif. On a changé quelques éléments et ce fut très bénéfique pour nous », constate Karl-Anthony Towns, qui brille dans cette même séquence, avec 16.3 points à 59% de réussite au shoot, 45% à 3-pts, 10.3 rebonds et 8 passes de moyenne, en seulement 28 minutes.

C’est visiblement la bonne formule pour New York et son intérieur, qui commence ses actions très loin du cercle, ce qui est une bonne chose pour écarter Joel Embiid ou Andre Drummond et laisser des espaces pour pénétrer à ses coéquipiers, qu’il peut alors servir avec joie.

Le quarterback des Knicks

« J’adore faire ça car je peux impliquer mes coéquipiers. J’ai l’opportunité d’être le quarterback de l’attaque et je peux les mettre en position de réussir », analyse le All-Star. « Ils ont confiance en moi, en ce moment, quand j’ai le ballon dans les mains, et je veux continuer de leur rendre cette confiance en faisant les bons choix et en prenant les bonnes décisions. »

Avec 17 points dans ce Game 1, dont 3/5 à 3-pts, Karl-Anthony Towns a mis la pression sur son défenseur et, tant qu’il est adroit de loin, sa présence loin du panier peut faire la différence.

Comme pour Nikola Jokic à Denver, il doit rester une menace derrière l’arc pour forcer son adversaire direct à monter sur lui. Tant que cet équilibre tient, Jalen Brunson et ses coéquipiers en profiteront à merveille.

« J’espère. C’est l’espoir. On espère qu’à cet instant de la saison, on puisse jouer à notre meilleur niveau », répond « KAT » quand on lui demande si depuis quatre matches, New York pratique son meilleur basket de la saison. « Je l’ai dit toute la saison : être meilleur d’un pourcent tous les jours. En ce moment, on voit l’aboutissement de toutes les épreuves qu’on a traversées cette saison pour en arriver là. »

Par conséquent, Mikal Bridges est bien plus tranchant depuis deux matches et Jalen Brunson, qui subissait une grosse pression à la mène, est soulagé et ne perd plus de ballons (seulement deux sur les trois dernières rencontres). C’est donc toute l’équipe qui profite de ce réajustement.

« Notre niveau actuel parle aussi pour l’unité de cette équipe. Pour les sacrifices faits par tous pour le bien de l’équipe », poursuit Karl-Anthony Towns. « On l’a vu dans le Game 6 à Atlanta, qui était un effort collectif global. Dans cette rencontre contre Philadelphie aussi, tout le monde a appliqué les consignes et chacun a fait un remarquable travail. »

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32:01 54.2 34.1 81.1 2.8 7.7 10.5 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 38:25 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 35:35 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33:03 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 33:55 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 33:47 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 33:28 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33:00 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 32:41 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 NY 72 34:58 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4 2025-26 NY 75 30:58 50.1 36.8 85.8 3.1 8.7 11.9 3.0 3.4 0.9 2.5 0.5 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.