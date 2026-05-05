Les Knicks passent les Sixers au broyeur pour lancer la série : +39 !

Les Knicks ne pouvaient espérer meilleur départ pour lancer leur série face à des Sixers qui arrivaient avec le plein de confiance après avoir renversé les Celtics.

Les hommes de Mike Brown ont donc fait le nécessaire pour ramener les joueurs de Philadelphie sur terre, sortant un match de référence dans l’agressivité défensive et l’adresse pour s’imposer de +39 ! Tout le monde a joué sa partition à la perfection côté new-yorkais, autour d’un Jalen Brunson en métronome. On ne peut pas en dire autant du côté de Philly, où le duo Maxey-Embiid est complètement passé à côté.

Philadelphie a bien essayé de contenir la furia new-yorkaise en début de match en s’appuyant sur l’adresse à 3-points de VJ Edgecombe et Paul George par deux fois. Mais les Knicks ont rapidement pris le dessus, s’appuyant sur leur défense pour mieux exploser en transition. Le 15-4 asséné en fin de premier quart-temps et marqué par les 3-points du trio Brunson-McBride-Anunoby a affiché la tendance (33-23). Et le reste de l’équipe a suivi.

Les Knicks en mode rouleau compresseur

Alors que Joel Embiid manquait d’efficacité (1/6 pour débuter) et que Tyrese Maxey a dû attendre le milieu du deuxième quart-temps pour inscrire son premier panier dans le jeu, le tandem Brunson-Towns n’a pas manqué son entrée en lice dans la série. Après une alerte au coccyx, KAT a pris les choses en main enchaînant un lay-up arraché sous le cercle, un 3-points puis un dunk après avoir débordé Joel Embiid (51-39). Le trio de « role players » Hart-Bridges-Anunoby a fait sa part du boulot ensuite, puis c’est Jalen Brunson qui a pris le relais en scorant les 11 derniers points de son équipe, dont deux flèches à 3-points qui ont fini par faire plier Philly dès la pause (74-51).

Sur sa lancée, New York n’a pas laissé l’opportunité aux Sixers de se refaire après la pause, appliquant la même recette : une défense intraitable, de la vitesse en transition et de l’adresse extérieure. Le contre de Josh Hart sur Tyrese Maxey et le dunk en contre-attaque d’OG Anunoby ont donné le ton, avant le 12-4 conclu par trois paniers de KAT dont un 3-points dévastateur qui a permis aux locaux de passer à +30 en menant 90 à 60 !

Les deux flèches à 3-points de Mikal Bridges et l’appétit de Jalen Brunson au scoring ont mis Philadelphie hors d’état de nuire dès la fin du troisième quart-temps (109-78), les Knicks se dirigeant vers un premier succès sans appel. Le dernier acte a permis à Tyler Kolek de briller et aux Frenchies Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara de se montrer aussi pour sceller une victoire nette et sans bavure : 137-98 !

Rendez-vous pour le Game 2 dans la nuit de mercredi à jeudi, toujours au Madison Square Garden.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns dominateurs. Le duel opposant Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns d’un côté à Tyrese Maxey et Joel Embiid de l’autre a livré son premier verdict. Les deux new-yorkais ont dominé les débats, là où leurs homologues des Sixers n’ont été que l’ombre d’eux-mêmes. Auteur de 17 points, 6 rebonds et 6 passes décisives en 20 minutes, Karl-Anthony Towns a montré la voie malgré sa mauvaise chute en début de match, attaquant Joel Embiid dans la peinture avant de se montrer à son avantage derrière l’arc. Jalen Brunson a lui aussi livré une démonstration de force avec une fin de deuxième quart-temps tonitruante marquée par ce 3-points à une seconde de la pause. Ses 35 points à 12/18 au tir (27 en première mi-temps) et 3 passes décisives en 31 minutes contrastent avec le tout petit match de Tyrese Maxey, à 13 points (3/9 au tir) et 2 passes décisives.

– Nick Nurse a tenté le « Hack-a-Mitch ». Le milieu du premier quart-temps a permis à Nick Nurse de tester son ciblage bien particulier sur Mitchell Robinson, connu pour sa maladresse au lancer-franc. Il a donc lancé Justin Edwards pour faire faute sur lui sur deux possessions de suite, et sa stratégie a fonctionné avec succès, le pivot des Knicks ayant rendu un 0/4 sur la ligne de réparation. Mike Brown l’a donc sorti pour faire entrer Ariel Hukporti en attendant les deux dernières minutes du premier quart-temps pour remettre Mitchell Robinson. Et Nick Nurse en est resté là ensuite, les Knicks ayant rapidement pris le large…

– Joel Embiid à la peine. On se demandait quel Joel Embiid allait entamer cette nouvelle série après avoir brillé lors des trois matchs précédents remportés face à Boston. Malmené, touché à un genou puis sur un coup de coude de Mikal Bridges au niveau des abdos, le pivot des Sixers a passé une sale soirée, sans parvenir à imposer sa patte dans un match entamé à 1/6 au tir et bouclé à 14 points, à 3/11, 4 rebonds et 1 passe décisive en 25 minutes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.