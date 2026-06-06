Le MVP de la nuit | Karl-Anthony Towns, le signe venu d’en haut

Tandis que Jalen Brunson était englué dans sa maladresse et dans d’innombrables contacts physiques face à Stephon Castle et Dylan Harper, Karl-Anthony Towns a été remarquable en première mi-temps. Adroit et agressif, l’intérieur de New York rejoint les vestiaires avec 17 points dont trois paniers à 3-pts et fut le meilleur joueur de New York, celui avec le plus d’impact, avant la pause.

Symbole de sa volonté à cet instant de la rencontre : son dunk à deux mains en début de deuxième quart-temps, après avoir débordé Victor Wembanyama, qui lui était en difficulté en première mi-temps.

En deuxième période, pendant les temps-forts des Spurs, il sera davantage discret en attaque et touché par les fautes en défense, mais toujours prêt à faire les efforts, à se battre au rebond. Ainsi, l’ancien de Minnesota termine avec 21 points, 13 rebonds et 4 passes à 8/12 au shoot, dont 3/5 derrière l’arc !

Une fois le shoot au buzzer de « Wemby » raté et la victoire de New York validée, on a vu Karl-Anthony Towns regarder le plafond de la salle et y envoyer des baisers. Pour sa mère décédée.

« J’ai besoin d’un stop », sourit le joueur quand Lisa Salters lui demande ce qu’il disait à sa mère. « Quand on a perdu un parent, on recherche des signes et je prends chaque signe possible. J’ai prié très fort en pensant à elle avant cette possession. Un grand joueur a eu un très bon shoot, qui n’est pas rentré. On a bien défendu, bravo à Mitchell Robinson et à l’équipe. J’ai pris ça pour un signe. Ma mère était avec moi. »

Quelques secondes après son interview, « KAT » fêtera ce succès ô combien important dans les bras de son père.

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32:01 54.2 34.1 81.1 2.8 7.7 10.5 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 38:25 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 35:35 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33:03 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 33:55 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 33:47 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 33:28 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33:00 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 32:41 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 NY 72 34:58 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4 2025-26 NY 75 30:58 50.1 36.8 85.8 3.1 8.7 11.9 3.0 3.4 0.9 2.5 0.5 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.