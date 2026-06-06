Le MVP de la nuit | Karl-Anthony Towns, le signe venu d’en haut

Tandis que Jalen Brunson était englué dans sa maladresse et dans d’innombrables contacts physiques face à Stephon Castle et Dylan Harper, Karl-Anthony Towns a été remarquable en première mi-temps. Adroit et agressif, l’intérieur de New York rejoint les vestiaires avec 17 points dont trois paniers à 3-pts et fut le meilleur joueur de New York, celui avec le plus d’impact, avant la pause.
Symbole de sa volonté à cet instant de la rencontre : son dunk à deux mains en début de deuxième quart-temps, après avoir débordé Victor Wembanyama, qui lui était en difficulté en première mi-temps.
En deuxième période, pendant les temps-forts des Spurs, il sera davantage discret en attaque et touché par les fautes en défense, mais toujours prêt à faire les efforts, à se battre au rebond. Ainsi, l’ancien de Minnesota termine avec 21 points, 13 rebonds et 4 passes à 8/12 au shoot, dont 3/5 derrière l’arc !
Une fois le shoot au buzzer de « Wemby » raté et la victoire de New York validée, on a vu Karl-Anthony Towns regarder le plafond de la salle et y envoyer des baisers. Pour sa mère décédée.
« J’ai besoin d’un stop », sourit le joueur quand Lisa Salters lui demande ce qu’il disait à sa mère. « Quand on a perdu un parent, on recherche des signes et je prends chaque signe possible. J’ai prié très fort en pensant à elle avant cette possession. Un grand joueur a eu un très bon shoot, qui n’est pas rentré. On a bien défendu, bravo à Mitchell Robinson et à l’équipe. J’ai pris ça pour un signe. Ma mère était avec moi. »
Quelques secondes après son interview, « KAT » fêtera ce succès ô combien important dans les bras de son père.
|Karl-Anthony Towns
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2015-16
|MIN
|82
|32:01
|54.2
|34.1
|81.1
|2.8
|7.7
|10.5
|2.0
|3.0
|0.7
|2.2
|1.7
|18.3
|2016-17
|MIN
|82
|38:25
|54.2
|36.7
|83.2
|3.6
|8.7
|12.3
|2.7
|2.9
|0.7
|2.6
|1.3
|25.1
|2017-18
|MIN
|82
|35:35
|54.5
|42.1
|85.8
|2.9
|9.4
|12.3
|2.4
|3.5
|0.8
|1.9
|1.4
|21.3
|2018-19
|MIN
|77
|33:03
|51.8
|40.0
|83.6
|3.4
|9.0
|12.4
|3.4
|3.8
|0.9
|3.1
|1.6
|24.4
|2019-20
|MIN
|35
|33:55
|50.8
|41.2
|79.6
|2.7
|8.1
|10.8
|4.4
|3.3
|0.9
|3.1
|1.2
|26.5
|2020-21
|MIN
|50
|33:47
|48.6
|38.7
|85.9
|2.7
|7.9
|10.6
|4.5
|3.7
|0.8
|3.2
|1.1
|24.8
|2021-22
|MIN
|74
|33:28
|52.9
|41.0
|82.2
|2.6
|7.2
|9.8
|3.6
|3.6
|1.0
|3.1
|1.1
|24.6
|2022-23
|MIN
|29
|33:00
|49.5
|36.6
|87.4
|1.7
|6.5
|8.1
|4.8
|3.8
|0.7
|3.0
|0.6
|20.8
|2023-24
|MIN
|62
|32:41
|50.4
|41.6
|87.3
|1.5
|6.8
|8.3
|3.0
|3.3
|0.7
|2.9
|0.7
|21.8
|2024-25
|NY
|72
|34:58
|52.6
|42.0
|82.9
|2.9
|9.8
|12.8
|3.1
|3.5
|1.0
|2.7
|0.7
|24.4
|2025-26
|NY
|75
|30:58
|50.1
|36.8
|85.8
|3.1
|8.7
|11.9
|3.0
|3.4
|0.9
|2.5
|0.5
|20.1
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.