La Harden Vol. 10 « Gold Metallic » prête à briller

Adidas a bien eu raison de capitaliser sur la campagne de playoffs des Cavs. Avant la défaite cinglante face aux Knicks, la Harden Vol. 10 a été au rendez-vous des précédents succès dans les séries remportées face aux Raptors et aux Pistons. Il y a déjà eu les coloris « Playoffs » et « Supernova » et vient maintenant l’heure de voir cette version « Black-Gold » sortir en France.

La paire se distingue avec une tige en doré assortie de noir sur la partie supérieure et au niveau du talon, pour faire ressortir les trois bandes d’adidas. L’effet est instantané, voilà un coloris qui en met plein la vue !

La Harden Vol. 10 « Black-Gold » est disponible depuis ce week-end en France, à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 160 euros.