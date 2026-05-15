La Harden Vol.10 « Supernova » disponible en France

Adidas fait bien de profiter de la belle épopée des Cavs sur cette campagne de playoffs. James Harden est au rendez-vous sous le maillot des Cavs, tournant à près de 21 points et plus de 5 rebonds et 6 passes décisives en moyenne depuis un mois. L’occasion est parfaite pour mettre en avant sa Harden Vol. 10, déjà à l’honneur il y a près d’un mois avec la sortie d’un nouveau coloris «Playoffs», et de retour cette semaine avec cette version «Supernova».
Celui-ci arbore une tige d’une base en vert fluo, proche du « Volt », conjuguée à une partie supérieure en noir. A noter une touche d’orange présenter sous la semelle. Portée par «The Beard» lors du Game 5 victorieux de Cleveland à Detroit, la Harden Vol. 10 « Supernova » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 160 euros.
Notre verdict de la Harden Vol. 10
Difficile de passer après la Harden Vol. 9 qui restera peut-être comme le modèle le plus abouti de la collection de James Harden avec adidas. Pour les dix ans de sa collaboration avec le nouvel arrière des Cavs, la marque aux trois bandes savait qu’elle n’avait pas le droit à l’erreur.
A l’arrivée, la Harden Vol. 10 a des airs de Harden Vol. 9 bis sur le plan technique et un design à peine réajusté. Mais la recette a fonctionné, alors pourquoi tout chambouler ? Avec un maintien plus accentué et un mix toujours impeccable entre confort et percussion, papy Harden a encore de quoi faire des prouesses.