La Harden Vol.10 « Supernova » disponible en France

Adidas fait bien de profiter de la belle épopée des Cavs sur cette campagne de playoffs. James Harden est au rendez-vous sous le maillot des Cavs, tournant à près de 21 points et plus de 5 rebonds et 6 passes décisives en moyenne depuis un mois. L’occasion est parfaite pour mettre en avant sa Harden Vol. 10, déjà à l’honneur il y a près d’un mois avec la sortie d’un nouveau coloris «Playoffs», et de retour cette semaine avec cette version «Supernova».

Celui-ci arbore une tige d’une base en vert fluo, proche du « Volt », conjuguée à une partie supérieure en noir. A noter une touche d’orange présenter sous la semelle. Portée par «The Beard» lors du Game 5 victorieux de Cleveland à Detroit, la Harden Vol. 10 « Supernova » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 160 euros.