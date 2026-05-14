James Harden a fait taire le public de Detroit

James Harden n’a visiblement pas entendu le chant qui a monté du Little Caesars Arena lorsqu’il s’est présenté sur la ligne des lancers-francs en fin de prolongation. Après la rencontre remportée par les Cavs, un journaliste l’interroge sur ces « F*** James Harden ». « C’est le respect ultime », répond à sa place Max Strus dont le coéquipier ne fera pas de commentaire.

Le barbu des Cavs avait trouvé un bon moyen de faire taire le public de Detroit en signant le match le plus prolifique de sa campagne de playoffs. En 43 minutes, le gaucher a signé 30 points, 8 rebonds, 6 passes et 3 contres, avec toutefois encore des maladresses (8/21 aux tirs dont 3/10 de loin et 6 ballons perdus).

« C’est dû à leur manière de nous défendre, à ce qui fonctionnait en attaque et aux opportunités d’être agressif. Don (Donovan Mitchell) a un peu galéré offensivement, mais c’est pour ça qu’il a une équipe et des gars qui prennent le relais. […] Max a assuré, il a mis de gros tirs. Dennis (Schroder) est entré et a extrêmement bien joué. C’est un effort collectif, ce soir était l’une de ces soirées où on a trouvé une solution et j’ai su être agressif », décrit Harden.

Celui-ci a donc dû assumer davantage offensivement alors que Donovan Mitchell se contenait de 21 points à 7/18 aux tirs, dont 1/8 de loin. Une belle réaction pour le Hall of Famer qui a connu un gros coup de mou niveau adresse entre la fin de la série face aux Raptors et le début de celle face aux Pistons.

Trouver le bon curseur

Comme le rappelle Jamrs Harden, il est toujours en période d’adaptation au sein d’une formation où il a été transféré en février dernier. Et où il doit apprendre à jouer un nouveau rôle.

« Donc tout ce qu’on traverse est nouveau. J’apprends à devenir une deuxième option, à servir Donovan et à jouer en fonction de lui, à savoir quand être agressif ou quand le laisser faire quand il a la main chaude. Au dernier match, en seconde période, il a fait des trucs qu’on n’avait pas vus depuis très, très longtemps. Il est capable de sortir ça à chaque rencontre. Il faut donc que je trouve le bon curseur entre l’agressivité et la création pour les autres », poursuit-il.

Malgré cet équilibre encore imparfait, l’ancien joueur des Clippers estime que le duo et l’ensemble de l’équipe avancent dans la bonne direction. « Au cours de ce processus, il y aura forcément des moments où nous ne serons pas aussi performants, mais je pense que dans l’ensemble, on a tous le bon état d’esprit : celui de vouloir s’aider les uns les autres à être meilleurs. Et j’ai l’impression que nous sommes en train de trouver cela ces derniers temps », se félicite-t-il.

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 22:52 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 26:42 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.1 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31:23 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38:16 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38:02 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 36:48 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38:07 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 37:13 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 HOU 72 35:26 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.3 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 36:45 44.2 36.8 87.9 0.8 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 36:31 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 HOU 8 36:15 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2020-21 BKN 36 36:38 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2021-22 BKN 44 36:59 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 PHI 21 37:43 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.0 2022-23 PHI 58 36:49 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34:18 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 2024-25 LAC 79 35:18 41.0 35.2 87.4 0.7 5.1 5.8 8.7 2.1 1.5 4.3 0.7 22.8 2025-26 CLE 26 33:48 46.6 43.5 84.0 0.5 4.3 4.8 7.7 2.1 0.8 3.2 0.5 20.5 2025-26 LAC 44 35:26 41.9 34.7 90.1 0.6 4.2 4.8 8.1 1.9 1.3 3.7 0.4 25.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.