Le MVP de la nuit | Et Donovan Mitchell s’est violemment réveillé…

Face à une équipe de Detroit bien en place en première période, Donovan Mitchell a longtemps cherché la solution. En retrait, ne voulant pas forcer, l’arrière était discret et surtout plombé par sa maladresse. « J’ai fait airball sur mon premier layup, j’étais court sur mes tirs », remarque-t-il pour évoquer sa première période terminée avec quatre points à 1/8 au shoot.

Comment le relancer en seconde période ? « On devait jouer avec plus de rythme, on devait aller plus vite avec le ballon », réclamait Kenny Atkinson face aux difficultés de son équipe, menée à la pause. « Quand il joue sur demi-terrain, ils sont physiques avec lui, le tiennent, le poussent, ne le laissent pas se déplacer. »

Se rapprochant du cercle dans un premier temps, Donovan Mitchell a pu retrouver des sensations et marquer quelques points. De quoi entraîner tout Cleveland dans son sillage.

Ces derniers vont infliger un 22-0 aux Pistons pour commencer le troisième quart-temps. Et de nouveau en confiance, l’ancien du Jazz va frapper à 3-pts et un-contre-un, en marquant 21 points dans ce seul quart-temps.

« On a déjà vu ça ici : Donovan peut prendre les commandes d’un match à n’importe quel moment. On n’avait pas encore vu ça en playoffs mais on savait que ça allait arriver », commente Jarrett Allen, qui va voir son coéquipier ajouter 18 points dans le dernier quart-temps afin de valider la victoire des Cavaliers.

Le record au bout des doigts

Résultat : 39 points en seconde période, soit le record NBA pour un match de playoffs égalé. Il le partage désormais avec « Sleepy » Floyd, qui avait collé 39 points en une mi-temps aux Lakers de Magic Johnson en 1987. Et « Don » avait même ce record au bout des doigts à la fin. Mais ce n’est pas le principal intéressé qui voulait le plus en parler.

« On a gagné, on est à 2-2 pour aller à Detroit », répond-il dans un premier temps quand on lui pose la question sur son record. « Tout le monde m’a bien fait savoir que j’ai manqué le lancer-franc pour battre le record. Je peux dire ça. Mais on est à 2-2 avant d’aller à Detroit. C’est tout ce qui compte. »

Laissons donc la parole à Kenny Atkinson, pour évoquer les 43 points (à 13/26 au shoot et 13/15 aux lancers-francs) de son leader. « Sa performance est incroyable. Quel changement. Il était en souffrance en première période, pas dans le rythme et ce n’est pas dans ses habitudes. Inverser les choses ainsi, c’est très impressionnant. Je ne me souviens même pas avoir vu ça en playoffs, qu’un joueur soit aussi différent d’une mi-temps sur l’autre. »

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTA 79 33:24 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTA 77 33:44 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTA 69 34:16 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTA 53 33:25 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTA 67 33:49 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 35:46 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35:19 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 CLE 71 31:26 44.3 36.8 82.3 0.8 3.7 4.5 5.0 2.0 1.3 2.1 0.2 24.0 2025-26 CLE 70 33:27 48.3 36.4 86.5 0.7 3.8 4.5 5.7 2.3 1.5 2.8 0.3 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.