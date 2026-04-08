La Harden Vol. 10 vise les playoffs

Le printemps s’annonce bouillant pour James Harden ! À la relance à Cleveland, l’arrière vétéran est arrivé en Ohio pour essayer de faire passer un cap à ces Cavs aux côtés de Donovan Mitchell et Evan Mobley et se sait attendu à l’approche des choses sérieuses.

Alors que les playoffs débutent dans dix jours, «The Beard» sait déjà qu’il pourra porter ce nouveau coloris « Playoffs » de sa dixième chaussure signature, la Harden Vol. 10. Ce sera le cinquième « made in adidas » commercialisé sur le sol français de ce modèle sortie en décembre.

Cette nouvelle version s’habille d’un mariage ciel et blanc, avec une touche de bleu marine à retrouver sous la semelle. La Harden Vol. 10 « Playoffs » sera disponible à partir du 18 avril sur Basket4ballers au prix de 160 euros.