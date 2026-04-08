La Harden Vol. 10 vise les playoffs

Le printemps s’annonce bouillant pour James Harden ! À la relance à Cleveland, l’arrière vétéran est arrivé en Ohio pour essayer de faire passer un cap à ces Cavs aux côtés de Donovan Mitchell et Evan Mobley et se sait attendu à l’approche des choses sérieuses.
Alors que les playoffs débutent dans dix jours, «The Beard» sait déjà qu’il pourra porter ce nouveau coloris « Playoffs » de sa dixième chaussure signature, la Harden Vol. 10. Ce sera le cinquième « made in adidas » commercialisé sur le sol français de ce modèle sortie en décembre.
Cette nouvelle version s’habille d’un mariage ciel et blanc, avec une touche de bleu marine à retrouver sous la semelle. La Harden Vol. 10 « Playoffs » sera disponible à partir du 18 avril sur Basket4ballers au prix de 160 euros.
Notre verdict de la Harden Vol.10
Difficile de passer après la Harden Vol. 9 qui restera peut-être comme le modèle le plus abouti de la collection de James Harden avec adidas. Pour les dix ans de sa collaboration avec le nouvel arrière des Cavs, la marque aux trois bandes savait qu’elle n’avait pas le droit à l’erreur.
A l’arrivée, la Harden Vol. 10 a des airs de Harden Vol. 9 bis sur le plan technique et un design à peine réajusté. Mais la recette a fonctionné, alors pourquoi tout chambouler ? Avec un maintien plus accentué et un mix toujours impeccable entre confort et percussion, papy Harden a encore de quoi faire des prouesses.