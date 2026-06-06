Le Thunder ne veut pas lâcher Chet Holmgren

La déception est encore vive à Oklahoma City. Battu par les Spurs en finale de conférence Ouest, le Thunder n’a pas seulement vu son rêve de titre s’arrêter aux portes des Finals. Il a aussi constaté les limites de certains de ses cadres, à commencer par Chet Holmgren, loin de son meilleur niveau face à Victor Wembanyama et San Antonio.

Pour autant, pas question de tout remettre en cause. Selon les dernières informations de Jake Fischer, le Thunder n’a pas l’intention de se séparer de son intérieur. Malgré ses difficultés dans la série, la franchise continue de considérer Chet Holmgren comme un élément essentiel de son projet, aussi bien à court qu’à long terme.

Oklahoma City devrait pourtant bouger cet été. Avec une masse salariale qui va progressivement devenir plus complexe à gérer, Sam Presti doit composer avec les contraintes liées à la « luxury tax » et aux différents « aprons ». Mais l’idée ne serait pas de chercher un transfert majeur (Giannis Antetokounmpo ?) impliquant Chet Holmgren.

Le Thunder pourrait plutôt utiliser ses deux choix du premier tour de la Draft 2026 comme monnaie d’échange, afin d’alléger son effectif ou d’obtenir davantage de flexibilité. Certains « role players », comme Aaron Wiggins ou Isaiah Joe, pourraient également être concernés par ces ajustements.

Autre dossier à surveiller : les « team options » de Lu Dort, Isaiah Hartenstein et Kenrich Williams. Trois décisions importantes pour une franchise qui veut continuer à jouer le titre sans être coincée financièrement.

Chet Holmgren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 82 29:26 53.0 37.0 79.3 1.6 6.3 7.9 2.4 2.4 0.6 1.6 2.3 16.5 2024-25 OKC 32 27:24 49.0 37.9 75.4 1.5 6.5 8.0 2.0 2.3 0.7 1.8 2.2 15.0 2025-26 OKC 69 28:57 55.7 36.2 79.2 1.9 7.0 8.9 1.7 2.3 0.6 1.6 1.9 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.