Chet Holmgren, bousculé par les Spurs mais pas coulé

La kryptonite de Chet Holmgren a donc un nom : Victor Wembanyama. Déjà chargé symboliquement, le duel a clairement tourné en faveur du Français lors de cette finale de conférence Ouest, remportée par les Spurs.

Sur les deux premiers tours de playoffs, le joueur du Thunder tournait à 18.6 points, 9.1 rebonds, 1.8 passe, 1.4 interception et 1.3 contre de moyenne. Face à San Antonio, il est tombé à 10.7 points, 7.1 rebonds, 1.1 contre, 1 passe et 0.7 interception. Moins productif, moins influent, moins agressif aussi, Chet Holmgren a subi la comparaison avec son rival, souvent prompt à le provoquer et à l’enfoncer dès que l’occasion se présente.

Son Game 7 a résumé ses difficultés : 4 points, 4 rebonds, 33 minutes… et seulement deux tirs tentés. Une disparition offensive difficile à justifier dans le match le plus important de la saison du Thunder.

« Je pense qu’une partie du problème est venue du fait qu’ils ont défendu de manière très agressive sur moi, et du fait que j’étais parfois un peu en manque de rythme », a-t-il reconnu devant la presse, au lendemain de l’élimination. « J’ai la sensation d’avoir eu de vraies opportunités pour prendre plus de tirs, mais je ne l’ai pas fait sur le moment. C’est un domaine dans lequel je dois progresser. »

Et maintenant, la pression de son nouveau contrat

À l’image d’autres grandes équipes avant eux, les Spurs version 2025/26 posent une équation nouvelle à l’Ouest. Avec Victor Wembanyama, Stephon Castle et Dylan Harper, San Antonio combine longueur, mobilité, agressivité défensive et création. Un mélange qui a étouffé OKC par séquences, et particulièrement gêné Chet Holmgren.

« Je pense vraiment que c’est une équipe différente, dans le sens où je ne crois pas qu’il y en ait une autre avec leur style de jeu et leur effectif », a-t-il poursuivi. « Ils sont assez uniques de ce point de vue-là. »

Pour le Thunder, l’été servira donc à digérer cette élimination, mais aussi à trouver des réponses. Pour Chet Holmgren, il s’agira surtout de transformer cette série en point de départ.

« La manière dont il faut aborder la chose, c’est en analysant la vidéo, en regardant comment on peut s’améliorer, puis en se concentrant sur les aspects sur lesquels il faut travailler pour être prêt chaque soir, peu importe l’adversaire », a-t-il ainsi expliqué.

À 24 ans, l’intérieur conserve le soutien de Mark Daigneault et de Shai Gilgeous-Alexander. Mais son statut va changer. Avec le début de son nouveau contrat à 239 millions de dollars sur cinq ans, Chet Holmgren ne sera plus seulement jugé comme un jeune joueur prometteur, mais comme l’un des piliers financiers et sportifs du Thunder.

Les Spurs l’ont bousculé. À lui de prouver, désormais, qu’ils ne l’ont pas coulé durablement.

Chet Holmgren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 82 29:26 53.0 37.0 79.3 1.6 6.3 7.9 2.4 2.4 0.6 1.6 2.3 16.5 2024-25 OKC 32 27:24 49.0 37.9 75.4 1.5 6.5 8.0 2.0 2.3 0.7 1.8 2.2 15.0 2025-26 OKC 69 28:57 55.7 36.2 79.2 1.9 7.0 8.9 1.7 2.3 0.6 1.6 1.9 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.