Chet Holmgren, l’autre grand absent du Game 7 pour le Thunder

Dans un Game 7, certains silences pèsent plus lourd que des maladresses. Et celui de Chet Holmgren interpelle forcément. Alors que Shai Gilgeous-Alexander a tout tenté pour maintenir le Thunder en vie face aux Spurs, son intérieur n’a jamais trouvé sa place dans l’attaque d’Oklahoma City.

Un chiffre résume le problème : deux tirs seulement pour Chet Holmgren dans le match le plus important de la saison. Un total presque irréel pour un joueur aussi central dans le projet du Thunder, surtout dans une soirée où Oklahoma City devait déjà composer sans Jalen Williams ni Ajay Mitchell…

Interrogé sur cette absence offensive, Mark Daigneault a protégé son joueur. « Une partie est pour moi, une partie est liée à notre approche du match », a reconnu l’entraîneur du Thunder. « Ce n’est pas entièrement de sa faute. »

Le coach d’OKC a même tenu à défendre l’impact de son intérieur, au-delà de la feuille de stats. « J’ai trouvé qu’il avait plutôt été bon », a-t-il ajouté. « Ce passage à la fin du deuxième quart-temps, qui nous a permis de revenir dans le match, il en a été une partie importante, même si ça ne se voit pas forcément dans la feuille de stats. »

La revanche froide de Wemby

Reste que, dans une rencontre où les Spurs ont sans cesse trouvé des réponses, le Thunder aurait eu besoin de beaucoup plus. Shai Gilgeous-Alexander l’a résumé : « Chaque fois qu’on essayait de revenir et de prendre le contrôle, ils avaient une réponse. » Et dans ce bras de fer, l’absence offensive de Chet Holmgren a réduit la marge de manœuvre d’Oklahoma City, qui a dû compter sur l’explosion de Cason Wallace pour espérer.

Mark Daigneault n’a pas voulu faire de cette soirée un procès individuel. « On n’a jamais cherché d’excuses, et on ne va pas commencer maintenant », a-t-il insisté. « On avait assez pour gagner. Mais San Antonio l’a fait. »

C’est ce qui rend la prestation de Chet Holmgren encore plus frustrante. Le Thunder était diminué, mais pas résigné. « On peut être fier des progrès accomplis et déçu du résultat », a conclu Mark Daigneault. Pour Chet Holmgren, sur lequel Victor Wembanyama attendait une revanche depuis la Coupe du monde U19 de 2021, ce Game 7 restera surtout comme une occasion manquée de peser au moment où OKC avait le plus besoin de lui.

Chet Holmgren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 82 29:26 53.0 37.0 79.3 1.6 6.3 7.9 2.4 2.4 0.6 1.6 2.3 16.5 2024-25 OKC 32 27:24 49.0 37.9 75.4 1.5 6.5 8.0 2.0 2.3 0.7 1.8 2.2 15.0 2025-26 OKC 69 28:57 55.7 36.2 79.2 1.9 7.0 8.9 1.7 2.3 0.6 1.6 1.9 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.