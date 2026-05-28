Chet Holmgren, l’incarnation parfaite de l’altruisme du Thunder

« La meilleure équipe, c’est celle qui connaît les objectifs individuels de chacun et aide tout le monde à les atteindre collectivement. » Cette définition pourrait être écrite dans tous les vestiaires de sport collectif, et c’est une simple réponse de Chet Holmgren lorsqu’on l’interroge sur cette capacité à ne jamais tirer la couverture à lui.

Alors qu’il a le potentiel d’une superstar, et qu’il est déjà All-Star et membre de la Third All-NBA Team, le pivot du Thunder a toujours mis son ego de côté, et dans la série face aux Spurs, il confirme qu’il ne sera jamais un élément qui forcera ses tirs ou qui cherchera absolument la lumière. « Peut-être qu’un gars cherche à retrouver son rythme parce qu’il ne shoote pas bien. Alors je renonce à mon tir pour lui offrir un meilleur shoot. Des trucs comme ça » poursuit-il à propos de sa conduite sur un terrain.

On pourrait presque écrire que Holmgren est un « role player », comme peut l’être un Draymond Green aux Warriors ou un OG Anunoby aux Knicks. Ils ne sont pas les premières ou deuxièmes options, et pourtant ils rendent les autres meilleurs et sont indispensables.

« Il y a eu l’avant-Chet et l’après-Chet. Dès qu’il a commencé à jouer, on est devenus une fusée » résume Mark Daigneault, dont la formation n’a jamais terminé plus bas que premier de l’Ouest depuis que Chet Holmgren joue !

L’égo a détruit des carrières

Sur le papier, avec ses qualités de défenseur et d’attaquant, mais aussi son intelligence de jeu, l’ancien pivot de Gonzaga a le potentiel pour aligner les stats de Victor Wembanyama, qu’il défie depuis tout jeune. Mais à OKC, le patron, c’est Shai Gilgeous-Alexander, et Chet Holmgren accepte volontiers ce rôle de lieutenant, lui qui tourne à 12.2 points et 7 rebonds de moyenne face aux Spurs.

« L’ego a détruit énormément de carrières », rappelle-t-il ainsi. « L’ego empêche de profiter du moment et de comprendre les choses. En gros, si vous me demandez si j’échangerais ce qu’on a accompli l’an dernier et ce qu’on peut accomplir cette année juste pour pouvoir prendre 20 tirs par match ? Je ne crois pas. »

Cette attitude ne date pas de son arrivée au NBA, et au Thunder en particulier. Que ce soit en sélection, au lycée ou à l’université, Chet Holmgren s’est toujours mis au service de l’équipe. C’est dans son ADN.

« J’ai l’impression d’avoir mûri très vite concernant mon ego », explique-t-il. « Beaucoup de gens ne comprennent ça qu’après leur carrière, quand ils réalisent que le jeu continue sans eux et que personne n’est plus grand que le basket. Certains pensent que le basket s’arrête quand ils prennent leur retraite. Mais non. »

Une mentalité partagée par tout un groupe

Voilà pourquoi il est très satisfait de son sort, avec une bague de champion NBA, un superbe contrat et peut-être la possibilité de réaliser un doublé.

« Mon ego me dit que je peux accomplir toutes ces choses », reconnaît-il. « Mais je ne peux pas laisser mon ego me pousser à aller trop vite au point de détruire ce qu’on construit. Ce serait une vision à très court terme de poursuivre les mauvaises choses puis finir malheureux parce qu’on a gâché tout le reste. Je ne suis pas en train de dire qu’on gagne uniquement parce que j’ai cette mentalité. On gagne parce que nous avons tous cette mentalité. »

Et puis il n’oublie pas que l’argent vient avec les victoires, et que cet altruisme, général, récompensera tout le monde. « Si l’équipe gagne, tout le monde gagnera plus d’argent », dit-il. « Si ton équipe s’effondre pendant ta dernière année de contrat, même avec de grosses stats, tu gagneras moins que si ton équipe domine. Au final, gagner est respecté et récompensé en NBA. »

Chet Holmgren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 82 29:26 53.0 37.0 79.3 1.6 6.3 7.9 2.4 2.4 0.6 1.6 2.3 16.5 2024-25 OKC 32 27:24 49.0 37.9 75.4 1.5 6.5 8.0 2.0 2.3 0.7 1.8 2.2 15.0 2025-26 OKC 69 28:57 55.7 36.2 79.2 1.9 7.0 8.9 1.7 2.3 0.6 1.6 1.9 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.