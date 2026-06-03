Gregg Popovich, loin du banc mais au cœur des Spurs

Toujours capable de venir pousser des coups de gueule pour réveiller l’équipe quand elle ne joue pas bien, Gregg Popovich sera pourtant loin du banc des Spurs dans ces Finals 2026 et c’est tout simplement la première fois que la franchise texane se battra pour le titre sans lui.

Mais il faut néanmoins s’attendre à le voir impliqué dans cette série face aux Knicks, comme depuis le début des playoffs et même de la saison, tandis que Victor Wembanyama a bel et bien pu s’entretenir avec le légendaire coach de San Antonio.

« J’ai vu Pop directement à l’atterrissage et c’était une émotion que je n’avais pas ressentie depuis un moment, je ne saurais même pas dire depuis quand », a décrit le Français, sans rentrer davantage dans les détails. « Redescendre de tout ça est un défi, mais on doit vraiment redescendre sur Terre et réaliser que le plus dur n’est pas encore fait. »

Diminué depuis son AVC de novembre 2024, qui avait forcément précipité la fin de sa carrière d’entraîneur, Gregg Popovich reste une voix très écoutée et respectée dans le Texas. Du haut de ses 77 ans, personne ne bronche quand il souhaite se faire entendre !

« Bien sûr que Pop va venir et dire ce qu’il pense », a ajouté De’Aaron Fox. « Il vient au shootaround, aux entraînements, on le voit un peu partout. [Quand il va intervenir], ça peut autant concerner un détail aussi minime qu’un écran de retard après un lancer-franc, qu’une passe supplémentaire qui aurait pu être donnée à un certain moment pour changer le cours du match. »

La « Spurs Family » plus soudée que jamais

Outre Gregg Popovich, d’autres légendes de la franchise ne sont jamais très loin des Spurs non plus : Tim Duncan, Manu Ginobili, Bruce Bowen ou Sean Elliott, pour ne citer qu’eux. Et ils multiplient les apparitions, dans les travées du Frost Bank Center ou carrément au terrain d’entraînement.

« C’est juste génial », a ensuite expliqué ce même De’Aaron Fox. « Beaucoup de personnes qui circulent dans cette enceinte sont passés par là et ont déjà tout connu dans la ligue. Il suffit qu’on s’entraîne pour que Manu [Ginobili] ou Tim [Duncan] fassent leur apparition. Nous côtoyons ces gars qui ont gagné plusieurs titres et qui ont atteint les sommets à plusieurs reprises, mais nous pouvons surtout leur poser n’importe quelle question. […] Donc c’est juste génial d’avoir ce genre de personnes à l’écoute. Ils ne disent pas les choses juste parce que ça les a fait réussir, mais ils veulent aussi voir les autres réussir. C’est une aubaine, surtout pendant un long parcours jusqu’aux Finals. »

Chargé de prendre la suite de Gregg Popovich, et de perpétuer en quelque sorte son héritage, Mitch Johnson se débrouille très bien depuis deux ans, faisant preuve du même niveau d’exigence, et les deux hommes ne se lâchent pas en dehors des parquets.

« Notre relation est restée la même en matière de retours, de discussions et de défis mutuels. Je lui pose beaucoup de questions et il me transmet beaucoup de sagesse », a révélé le jeune entraîneur de 39 ans. « C’est une excellente ressource pour tout ce que j’ai traversé jusqu’à aujourd’hui. Je n’aurais pas pu espérer une meilleure configuration : c’est une ressource permanente pour moi, mais il me laisse aussi une totale liberté et de l’espace pour essayer de mener ma propre réflexion, en restant moi-même. C’est extrêmement précieux. »