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Gregg Popovich a secoué les Spurs après le Game 3

Publié le 25/05/2026 à 9:43 Twitter Facebook

NBA – Après la défaite face au Thunder, l’ancien coach de San Antonio est venu rappeler aux joueurs l’identité de la maison. Un coup de gueule rare, avant la réaction du Game 4.

Gregg PopovichGregg Popovich n’est plus sur le banc des Spurs, mais sa voix porte toujours dans le vestiaire de San Antonio. Après la défaite du Game 3 face au Thunder (123-108), l’ancien coach, désormais président des opérations basket du club texan, a ainsi pris la parole devant les joueurs pour les secouer.

C’est De’Aaron Fox qui a raconté la scène après la victoire du Game 4, remportée 103-82 par les Texans pour égaliser à 2-2 dans cette finale de conférence Ouest.

« Pop a été présent tout au long de la saison », explique le meneur. « Mais c’était la première fois qu’il entrait dans le vestiaire en disant : ‘Non, c’est n’importe quoi. Ce n’est pas comme ça qu’on joue au basket.’ »

Un rappel à l’ordre d’autant plus marquant qu’il n’est pas intervenu dans un cadre habituel. Depuis son retrait du banc, suite à ses problèmes de santé, Gregg Popovich reste proche du groupe, passe régulièrement aux entraînements et aux séances de tirs, mais il laisse Mitch Johnson diriger l’équipe au quotidien.

« Il vous dit la vérité, et c’est ce qu’on a besoin d’entendre »

Là, le quintuple champion NBA a estimé que le moment imposait une intervention directe… dans son style.

« Il n’a pas mâché ses mots », poursuit De’Aaron Fox. « C’était la première fois de toute la saison qu’il venait dans le vestiaire juste après un match pour nous dire ce qu’il pensait. Tout le monde l’a ressenti. »

Devin Vassell assure que le message a été reçu sans ambiguïté. « Il vous dit la vérité, et c’est ce qu’on a besoin d’entendre, parce qu’il peut y avoir beaucoup de conneries autour », rappelle l’ailier. « Mais il faut entendre la vérité, il faut comprendre ce qui se passe, et lui le fera, c’est certain. »

La réponse a été immédiate, avec une défense retrouvée. « Nous n’avions jamais été dans ce genre de situation », a rappelé Victor Wembanyama. « C’était la première fois qu’on était menés dans une série de playoffs, et on a simplement répondu. Ce n’était rien d’incroyable, ce n’était pas magique, on a juste fait ce qu’on devait faire. Et la série est loin d’être terminée. Il nous reste six victoires à aller chercher avant de pouvoir nous reposer. »

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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