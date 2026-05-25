Gregg Popovich a secoué les Spurs après le Game 3

Gregg Popovich n’est plus sur le banc des Spurs, mais sa voix porte toujours dans le vestiaire de San Antonio. Après la défaite du Game 3 face au Thunder (123-108), l’ancien coach, désormais président des opérations basket du club texan, a ainsi pris la parole devant les joueurs pour les secouer.

C’est De’Aaron Fox qui a raconté la scène après la victoire du Game 4, remportée 103-82 par les Texans pour égaliser à 2-2 dans cette finale de conférence Ouest.

« Pop a été présent tout au long de la saison », explique le meneur. « Mais c’était la première fois qu’il entrait dans le vestiaire en disant : ‘Non, c’est n’importe quoi. Ce n’est pas comme ça qu’on joue au basket.’ »

Un rappel à l’ordre d’autant plus marquant qu’il n’est pas intervenu dans un cadre habituel. Depuis son retrait du banc, suite à ses problèmes de santé, Gregg Popovich reste proche du groupe, passe régulièrement aux entraînements et aux séances de tirs, mais il laisse Mitch Johnson diriger l’équipe au quotidien.

« Il vous dit la vérité, et c’est ce qu’on a besoin d’entendre »

Là, le quintuple champion NBA a estimé que le moment imposait une intervention directe… dans son style.

« Il n’a pas mâché ses mots », poursuit De’Aaron Fox. « C’était la première fois de toute la saison qu’il venait dans le vestiaire juste après un match pour nous dire ce qu’il pensait. Tout le monde l’a ressenti. »

Devin Vassell assure que le message a été reçu sans ambiguïté. « Il vous dit la vérité, et c’est ce qu’on a besoin d’entendre, parce qu’il peut y avoir beaucoup de conneries autour », rappelle l’ailier. « Mais il faut entendre la vérité, il faut comprendre ce qui se passe, et lui le fera, c’est certain. »

La réponse a été immédiate, avec une défense retrouvée. « Nous n’avions jamais été dans ce genre de situation », a rappelé Victor Wembanyama. « C’était la première fois qu’on était menés dans une série de playoffs, et on a simplement répondu. Ce n’était rien d’incroyable, ce n’était pas magique, on a juste fait ce qu’on devait faire. Et la série est loin d’être terminée. Il nous reste six victoires à aller chercher avant de pouvoir nous reposer. »