La masterclass des Spurs en défense

On le sait depuis cette saison, c’est une sacrée performance de maintenir Shai Gilgeous-Alexander sous les 20 points, ou même le Thunder sous la barre des 85 points. C’est le double exploit réalisé par les Spurs dans le Game 4, et les absences de Jalen Williams et d’Ajay Mitchell ne justifient pas tout.

Cette nuit, pour cette 4e manche, les Spurs avaient décidé de modifier leur stratégie défensive et ça s’est vu dans leur refus de prendre à deux Shai Gilgeous-Alexander. C’est évidemment risqué, mais il s’agissait de faire confiance aux qualités individuelles des défenseurs, mais aussi aux qualités collectives sur les rotations.

« Je pense que c’était une combinaison de l’impact physique et de la résistance, avec aussi la discipline et la cohésion pour rester ensemble en défense collective, plutôt que d’essayer de neutraliser un seul joueur ou de se concentrer uniquement sur son propre duel individuel » résume Mitch Johnson.

Discipline et connexion

En face, Mark Daigneault ne cache pas que sa formation s’est fait manger par cet impact physique, et que ses joueurs n’ont pas su y répondre.

« En attaque, on n’avait pas la précision, la force ni l’exécution nécessaires pour les percer. Et eux ont été vraiment très bons défensivement » reconnaît le coach du Thunder. « Leur énergie, leur impact physique… On savait qu’ils étaient menés dans la série et qu’ils jouaient à domicile, et on pouvait s’attendre à ce genre de réaction. Mais c’est différent quand on est sur le terrain. Donc bravo à eux, ils nous ont dominés ce soir. Mais je pense aussi que le groupe qu’on avait pouvait beaucoup mieux jouer que ce qu’on a montré. »

Le terme «discipline» est revenu très souvent dans les bouches des Spurs et de leur coach. Mais c’est surtout une question de confiance dans les qualités défensives de chacun, à commencer par celles de De’Aaron Fox, Stephon Castle et même Devin Vassell sur les extérieurs.

« J’ai trouvé que les gars ont encore fait du super boulot pour rester connectés » poursuit Mitch Johnson, en reprenant cet adjectif de « connectés » employé par Victor Wembanyama. « Vous êtes dans une défense collective, et selon les situations, les espaces et les circonstances, il faut continuer à bouger au fur et à mesure que l’action se développe. Et on a bien réussi à montrer de la densité autour du ballon tout en faisant les bonnes lectures et les bons déplacements ensuite. Ces gars-là ont fait un boulot incroyable grâce à leurs qualités défensives naturelles, notamment en termes de résistance, de physicalité et de capacité à obliger des tirs difficiles sans faire faute. »

La meilleure performance de la saison ?

Les verbes « asphyxier » ou « étouffer » ne sont pas trop forts tant l’attaque du Thunder a souffert face à la défense très haute des Spurs. Pour Mitch Johnson, ce n’est pas loin d’être la meilleure performance des Spurs cette saison !

« Quand on entre dans ce genre de série, on parlait avant le match du jeu d’échecs que cela représente » conclut-il en reprenant aussi cette métaphore du jeu d’échecs. « On peut vite tomber dans un tourbillon où l’on se demande : ‘Est-ce que je dois ajuster et répondre, ou simplement mieux faire ce qu’on fait déjà ?’ Et les deux réponses sont bonnes quand on en parle en réunion. Les gars ont fait un super travail en exécutant un peu des deux. Et je pense que ce soir, il s’agissait peut-être de leur meilleure performance de l’année compte tenu des circonstances, simplement parce qu’ils ont été meilleurs dans énormément de domaines. »