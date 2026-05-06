Shai Gilgeous-Alexander sous les 20 points pour la première fois de la saison

Cette fois, Mark Daigneault n’a pas laissé Shai Gilgeous-Alexander sur le terrain pour qu’il aille inscrire deux petits points supplémentaires. L’incroyable série de matches à 20 points et plus du MVP 2025 ne concerne que la saison régulière, et les 18 points inscrits face aux Lakers dans ce Game 1 ne briseront pas cette série.

Il n’en demeure pas moins que c’est la première fois de la saison que SGA n’atteint pas la barre des 20 points, et cela ne lui était plus arrivé depuis la fessée reçue face aux Wolves lors des playoffs 2025. C’était dans le Game 3 de la finale de conférence, dans lequel il n’avait marqué que 14 points.

« C’était correct. Pas mon meilleur match, pas mon pire non plus. Quelque part entre les deux » a-t-il répondu, soulignant que c’est toujours compliqué de se remettre dans le bain après une semaine sans jouer. « J’ai été un peu négligent avec le ballon, j’ai perdu beaucoup de ballons. Mais je pense que ça vient aussi du manque de rythme après ne pas avoir joué pendant un moment. »

Une adaptation rapide

Et puis, face à lui, il y avait Marcus Smart, un ancien meilleur défenseur de l’année, et qui reste l’un des tous meilleurs à son poste. C’est ce qui peut expliquer ses six ballons perdus.

« Evidemment, c’est un défenseur exceptionnel, mais il n’y a pas eu beaucoup de situations où j’étais seul contre lui : il y avait plusieurs défenseurs sur moi quasiment à chaque action. Mais c’est clairement un défenseur d’élite au large. Il fait un excellent travail pour attaquer le ballon. Il reste exactement le défenseur qu’il était. »

Pour son coach, ce Game 1 va permettre de s’adapter aux prises à deux des Lakers. « Cela nous a un peu perturbés. On en a parlé à la mi-temps, et les gars ont bien ajusté leur façon de jouer. On a mieux attaqué. Il n’y a rien qu’on n’ait jamais vu, mais il fallait s’adapter rapidement » explique Mark Daigneault à propos des prises à deux sur SGA. « Je pense que le mélange de notre manque de rythme et de leur capacité à nous maintenir dans l’incertitude a créé ça. C’est l’un des points qu’on devra corriger et améliorer dans les prochaines 48 heures. »

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 26:31 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 34:42 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 33:43 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 34:41 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 35:32 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34:02 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 76 34:11 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7 2025-26 OKC 68 33:13 55.3 38.6 87.9 0.6 3.7 4.3 6.6 2.0 1.4 2.2 0.8 31.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.