Shai Gilgeous-Alexander promet qu’il n’avait pas sa série en tête…

Pendant toute la deuxième mi-temps, on a bien cru que l’impressionnante série de matchs à 20 points et plus de Shai Gilgeous-Alexander allait s’arrêter.
Maladroit et bien défendu par Anthony Edwards, le MVP 2025 a livré l’une de ses pires copies de la saison au scoring, avec 4 points à 2/10 à la pause, puis 7 points à 3/16 après trois quart-temps.
Mais le scénario du match face aux Wolves aidant, il est allé chercher son 20e point à deux minutes de la fin. Sur un « and-1 » après un panier très compliqué inscrit sur le nez d’Anthony Edwards. Tombé au sol sur l’action, les bras croisés « à la Kylian Mbappé », il semblait soulagé de prolonger cette série avec un 128e match de suite à 20 points et plus. Et ce même s’il lui fallait tout de même inscrire ce lancer-franc.
« Les gens disent souvent que la saison régulière ne compte plus vraiment à ce stade, qu’il y a trop de matchs et que ce n’est pas très excitant », s’amuse Chet Holmgren. « Il voulait juste vous faire un peu patienter, ajouter un peu de suspense. Il allait atteindre les 20 points. Moi, je n’étais absolument pas inquiet. »
Le public suit ça de très près
Lorsqu’il avait été interrogé sur sa série en cours, Shai Gilgeous-Alexander assurait qu’il ne regardait plus le tableau d’affichage. « Je le faisais avant, et ça ne marchait pas vraiment pour moi, alors je me suis forcé à arrêter » confiait-il. Sauf que cette nuit, c’est le public qui était scotché sur la ligne de stats et qui vibrait à chaque fois qu’il se rapprochait de la barre des 20 points.
« Je pensais uniquement à gagner le match, comme toujours. Le match était difficile, peu de points, les deux équipes ont une bonne défense, donc ce n’était pas surprenant » répond-il. « Pour moi, ce qui compte, c’est la victoire. Si je fais un match comme celui-ci et qu’on gagne, c’est tout ce qui compte. »
Pourtant, il y a bien un moment où il s’est rendu compte qu’il avait atteint ce fameux seuil des 20 points…
« Je ne m’en suis rendu compte qu’après le dernier lancer-franc, quand le public hurlait. C’est là que j’ai compris que c’était pour la série de matches à 20 points et plus. » Faut-il le croire ? En tout cas, après avoir atteint les 20 points, il a pu annoncer à ses coéquipiers que c’était fini, et regarder la fin du match sur le banc.
|Shai Gilgeous-Alexander
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2018-19
|LAC
|82
|26:31
|47.6
|36.7
|80.0
|0.7
|2.1
|2.8
|3.3
|2.1
|1.2
|1.7
|0.5
|10.8
|2019-20
|OKC
|70
|34:42
|47.1
|34.7
|80.7
|0.7
|5.2
|5.9
|3.3
|1.7
|1.1
|1.9
|0.7
|19.0
|2020-21
|OKC
|35
|33:43
|50.8
|41.8
|80.8
|0.5
|4.2
|4.7
|5.9
|2.0
|0.8
|3.0
|0.7
|23.7
|2021-22
|OKC
|56
|34:41
|45.3
|30.0
|81.0
|0.7
|4.3
|5.0
|5.9
|2.5
|1.3
|2.8
|0.8
|24.5
|2022-23
|OKC
|68
|35:32
|51.0
|34.5
|90.5
|0.9
|4.0
|4.8
|5.5
|2.8
|1.6
|2.8
|1.0
|31.4
|2023-24
|OKC
|75
|34:02
|53.5
|35.3
|87.4
|0.9
|4.7
|5.5
|6.2
|2.5
|2.0
|2.2
|0.9
|30.1
|2024-25
|OKC
|76
|34:11
|51.9
|37.5
|89.8
|0.9
|4.1
|5.0
|6.4
|2.2
|1.7
|2.4
|1.0
|32.7
|2025-26
|OKC
|56
|33:35
|54.9
|38.5
|89.4
|0.5
|3.9
|4.5
|6.7
|2.1
|1.4
|2.1
|0.8
|31.6
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.