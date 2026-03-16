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Shai Gilgeous-Alexander promet qu’il n’avait pas sa série en tête…

Publié le 16/03/2026 à 10:30 Twitter Facebook

NBA – Shai Gilgeous-Alexander a attendu la fin de match face aux Wolves pour signer un 128e match de suite à 20 points et plus.

shai gilgeous-alexanderPendant toute la deuxième mi-temps, on a bien cru que l’impressionnante série de matchs à 20 points et plus de Shai Gilgeous-Alexander allait s’arrêter.

Maladroit et bien défendu par Anthony Edwards, le MVP 2025 a livré l’une de ses pires copies de la saison au scoring, avec 4 points à 2/10 à la pause, puis 7 points à 3/16 après trois quart-temps.

Mais le scénario du match face aux Wolves aidant, il est allé chercher son 20e point à deux minutes de la fin. Sur un « and-1 » après un panier très compliqué inscrit sur le nez d’Anthony Edwards. Tombé au sol sur l’action, les bras croisés « à la Kylian Mbappé », il semblait soulagé de prolonger cette série avec un 128e match de suite à 20 points et plus. Et ce même s’il lui fallait tout de même inscrire ce lancer-franc.

« Les gens disent souvent que la saison régulière ne compte plus vraiment à ce stade, qu’il y a trop de matchs et que ce n’est pas très excitant », s’amuse Chet Holmgren. « Il voulait juste vous faire un peu patienter, ajouter un peu de suspense. Il allait atteindre les 20 points. Moi, je n’étais absolument pas inquiet. »

Le public suit ça de très près

Lorsqu’il avait été interrogé sur sa série en cours, Shai Gilgeous-Alexander assurait qu’il ne regardait plus le tableau d’affichage. « Je le faisais avant, et ça ne marchait pas vraiment pour moi, alors je me suis forcé à arrêter » confiait-il. Sauf que cette nuit, c’est le public qui était scotché sur la ligne de stats et qui vibrait à chaque fois qu’il se rapprochait de la barre des 20 points.

« Je pensais uniquement à gagner le match, comme toujours. Le match était difficile, peu de points, les deux équipes ont une bonne défense, donc ce n’était pas surprenant » répond-il. « Pour moi, ce qui compte, c’est la victoire. Si je fais un match comme celui-ci et qu’on gagne, c’est tout ce qui compte. »

Pourtant, il y a bien un moment où il s’est rendu compte qu’il avait atteint ce fameux seuil des 20 points…

« Je ne m’en suis rendu compte qu’après le dernier lancer-franc, quand le public hurlait. C’est là que j’ai compris que c’était pour la série de matches à 20 points et plus. » Faut-il le croire ? En tout cas, après avoir atteint les 20 points, il a pu annoncer à ses coéquipiers que c’était fini, et regarder la fin du match sur le banc.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2018-19 LAC 82 26:31 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8
2019-20 OKC 70 34:42 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0
2020-21 OKC 35 33:43 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7
2021-22 OKC 56 34:41 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5
2022-23 OKC 68 35:32 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4
2023-24 OKC 75 34:02 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1
2024-25 OKC 76 34:11 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7
2025-26 OKC 56 33:35 54.9 38.5 89.4 0.5 3.9 4.5 6.7 2.1 1.4 2.1 0.8 31.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Editor Site Coordinator Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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