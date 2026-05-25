Le MVP de la nuit | Victor Wembanyama, maître de l’échiquier

Lorsqu’on l’a vu inscrire ce panier au buzzer, depuis le logo, pour boucler la première mi-temps, on s’est dit qu’il ne pouvait rien arriver à Victor Wembanyama et ses Spurs dans cette 4e manche. Très déçu de lui-même après le Game 3, Wemby a repris son entreprise de démolition pour signer un match plein : 33 points, 8 rebonds, 5 passes, 3 contres et 2 interceptions en 31 minutes.

« On les a limités à seulement 82 points, et tout s’est joué sur le fait d’être plus disciplinés et de faire davantage confiance au plan de jeu. Mais ce qui a vraiment fait la différence, c’est notre mentalité défensive active » explique-t-il à propos de ce large succès de 21 points. « La vérité, c’est qu’on n’avait jamais été dans ce genre de situation avant. C’était notre premier retard dans une série de playoffs et on a juste réagi. Mais ce n’était rien d’incroyable, rien de magique. On a juste fait ce qu’on devait faire, et la série est loin d’être terminée. Il nous reste encore six victoires avant de pouvoir nous reposer. »

Des mains actives en permanence

Mais c’est quoi une « mentalité défensive active » ? À titre personnel, Wemby a encore été le maître de la peinture et privé de l’agressivité de Jalen Williams et Ajay Mitchell, le Thunder est resté à distance. Mais le Français insiste sur la défense collective, et ça commence par les arrières.

« C’est super important, et pratiquement tout le monde le ferait s’il pouvait avoir confiance dans les rotations derrière lui » répond Wemby à propos de l’activité sur les lignes de passe. « On a de très bons défenseurs individuels, et quand on connecte la défense individuelle et la défense collective, ça permet de maintenir les équipes à des scores faibles. »

Comme dans le Game 3, les Spurs ont pris rapidement 15 points d’avance, mais cette fois, ils ont tenu jusqu’au bout. La leçon du match précédent a été retenue, et le pivot des Spurs insiste sur l’importance de donner le ton dès les premières possessions. Lui le premier.

« J’ai l’impression qu’avec ce qu’on est comme équipe, on doit commencer les matchs comme ça. Mais ça ne veut pas tout dire sur la durée. Enfin, ça aide bien sûr, mais maintenir cet effort de façon constante, c’est autre chose que simplement frapper les premiers. »

Les coaches jouent une partie d’échecs

Très critique envers lui-même, Victor Wembanyama a vite corrigé le tir, et Mitch Johnson a su trouver les ajustements pour répondre au Thunder. Cette adaptation d’un match à l’autre rappelle forcément à Wemby le jeu d’échecs.

« Il y a clairement des similitudes, comme dans tout jeu stratégique » conclut-il. « C’est plaisant. Vraiment. En playoffs, surtout quand une série se prolonge, tout le monde connaît presque l’autre équipe par cœur… Je dirais que les coachs portent une grande partie de cette charge du ‘match d’échecs’. Le staff, toute la stratégie… Ils regardent énormément de vidéos, ils se donnent à fond. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.