Derrière un très grand Victor Wembanyama, les Spurs asphyxient le Thunder pour égaliser !

Toujours privé de Jalen Williams, mais également d’Ajay Mitchell pour ce Game 4, le Thunder place Cason Wallace dans le cinq de départ.

Isaiah Hartenstein (12 points, 7 rebonds) marque les huit premiers points de son équipe mais, dans le sillage d’un Victor Wembanyama beaucoup plus agressif que lors du Game 3, les Spurs prennent quinze points d’avance (23-8). Comme dans le Game 3…

Un duel de tranchées

Oklahoma City a du mal à trouver son rythme. Shai Gilgeous-Alexander (19 points, 7 passes) est maladroit, mais un 3-points de Jaylin Williams et une claquette de Chet Holmgren (10 points) gardent le Thunder en embuscade (28-19). Un 2+1 d’Isaiah Joe (11 points) pour entamer le deuxième quart-temps jette un froid dans le Frost Bank Center, mais les deux défenses dominent cette fin de mi-temps et les Spurs gardent leur adversaire à distance (40-32).

Les lancers-francs ratés et une sélection de tirs trop approximative de San Antonio permettent pourtant à Chet Holmgren et Cason Wallace de maintenir le Thunder sur les talons des Texans (43-38).

À deux minutes de la mi-temps, le match semble tourner en faveur d’Oklahoma City, mais les Spurs inversent la tendance. Devin Vassell (13 points, 6 rebonds) et Victor Wembanyama finissent sur un 7-0, conclu par un 3-points du milieu du terrain et au buzzer du Français, qui met les Spurs à +12 (50-38).

Stephon Castle pose son empreinte sur le match

Un 3-points de Cason Wallace, seulement le second du Thunder jusque-là, lance la deuxième mi-temps. C’est toutefois l’agressivité de Stephon Castle (13 points, 6 rebonds) vers le cercle qui donne le ton. Le meneur envoie d’abord Wemby au alley-oop, puis enchaîne par deux lay-ups pour enfoncer le clou (57-41) !

Le rookie des Spurs en rajoute une couche. Omniprésent, il vole des ballons, envoie son pivot au dunk en transition, avant de finir lui-même un alley-oop qui met OKC K.O. (65-43).

Après avoir perdu quatre ballons lors des quatre premières minutes du troisième quart-temps, ce sont cinq lancers francs de Shai Gilgeous-Alexander qui stoppent momentanément l’hémorragie (72-54). Le troisième 3-points de Wemby relance les Spurs mais deux banderilles de Kenrich Williams (10 points) donnent un mince espoir au Thunder (78-60).

Ne voulant pas relancer leur adversaire, San Antonio démarre fort le dernier quart-temps. Keldon Johnson et Harrison Barnes se réveillent, et un dunk main gauche de Victor Wembanyama remet les Spurs à +24 (84-60) ! Mark Daigneault sort alors ses titulaires. Les deux équipes se retrouveront à Oklahoma City dans 48 heures pour un Game 5 bouillant.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Victor Wembanyama donne le ton. Effacé dans le Game 3, Victor Wembanyama a repris sa domination face à la défense d’Oklahoma City dans ce Game 4. Dès les premiers instants du match, il a mis la pression sur son adversaire. À la pause, il avait marqué 22 des 50 points de son équipe. Il a continué sur sa lancée après la pause et le Thunder n’a jamais pu contenir son influence sur la rencontre. La star des Spurs devra réitérer ce genre de performance si les Spurs veulent aller gagner le Game 5 à Oklahoma City.

– Les Spurs changent leur stratégie défensive. Alors qu’ils avaient souvent eu recours aux prises à deux sur Shai Gilgeous-Alexander lors des trois premiers matchs de la série, les Spurs ont décidé de défendre le double MVP en un-contre-un, tout en étant plus rigoureux dans l’aide défensive. Lors des matchs précédents, les rotations trop marquées vers le ballon avaient souvent laissé le côté opposé ouvert, permettant à Caruso, Williams et McCain de briller. Cette nuit, en ne perdant que 12 ballons, les hommes de Mitch Johnson ont aussi pu mettre leur défense en place pour contrôler SGA (6/15 aux tirs, 4 ballons perdus) et ses coéquipiers. Le Thunder a fini la rencontre à 6/33 à 3-points et 33% aux tirs.

– Le banc du Thunder revient sur terre. Après trois premiers matchs où les remplaçants du Thunder avaient largement dominé leurs adversaires, ils n’ont jamais su trouver leur rythme lors de ce quatrième match. Dans le sillage d’Alex Caruso, de Jared McCain et de Jaylin Williams, ils avaient marqué 76 points dans le Game 3, un nouveau record de franchise. Cette nuit, le banc d’OKC ne comptait que 6 points à la pause ! Il a terminé le match avec seulement 34 points à 12/47 aux tirs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.